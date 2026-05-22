Llegó el Citroën C5 Aircross y arden los SUV medianos: así quedaron los precios

Se suma un nuevo modelo a una de las franjas con mayor oferta de vehículos familiares. Qué trae y cómo queda frente a sus rivales.

La llegada del Citroën C5 Aircross a la Argentina hace temblar el competitivo universo de los SUV medianos , un segmento que en los últimos años sumó cada vez más protagonistas de peso con interesantes combinaciones de equipamiento y tecnología. El nuevo familiar francés desembarca con una propuesta que busca destacarse no solo por diseño y confort, sino también por un precio que lo posiciona muy a tono con la oferta de la categoría.

Se trata del primer vehículo importado que llega al mercado tras sellarse el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y por el que paga solamente un 17,5% de arancel en lugar del 35%. Por eso Stellantis logró posicionarlo en el corazón del segmento, y por debajo de otros modelos incluso.

El C5 Aircross ya se vende en el mercado local con un motor naftero 1.6 turbo de 1.598 cm³, con una potencia máxima de 180 CV a 5.500 rpm y un torque de 300 Nm. Este conjunto mecánico está acompañado por una caja de transmisión automática de 6 velocidades.

Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross. Stellantis

A nivel equipamiento, el modelo llega con una dotación completa en materia de asistencias a la conducción, conectividad y seguridad, lo que lo pone en igualdad de condiciones frente a sus principales rivales. El C5 Aircross viene con Citroën Connect, un sistema multimedia que integra una pantalla táctil central de 13 pulgadas, compatible con Mirror Screen, Apple CarPlay y Android Auto, y reconocimiento de voz mediante el comando “Hello Citroën”.

Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross. Stellantis

El puesto de conducción se completa con un tablero de instrumentos digital de 10 pulgadas y un Head-Up Display, que proyecta información clave en el campo visual del conductor, reduciendo distracciones y mejorando la seguridad. Completa la conectividad a bordo con cuatro tomas USB tipo C (dos delanteras y dos traseras), cargador inalámbrico, conexión Bluetooth, radio con mandos al volante y toma de 12V delantera.

El nuevo Citroën C5 Aircross incorpora frenos ABS con REF y AFU, Control de estabilidad (ESP), Control de tracción (ASR) y Ayuda al arranque en pendiente, y dispone de seis airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina).

Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross. Stellantis

El Pack Drive Assist 2.0 incluye Active Safety Brake, alerta de riesgo de colisión, alerta de tráfico transversal trasero, asistencia activa de mantenimiento de carril, asistencia de velocidad en curvas, control crucero adaptativo con función Stop & Go, sistema de vigilancia de ángulo muerto extendido, reconocimiento de señales de tránsito e indicador de descanso recomendado. Además, el modelo cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros y cámara de visión trasera 360°.

Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross. Stellantis

Citroën C5 Aircross: cómo quedan los precios frente a otros SUV

Entre los principales competidores del Citroën C5 Aircross aparecen modelos como el Ford Territory, Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross y Renault Boreal, todos con fuerte presencia en el mercado local.

El nuevo C5 Aircross se comercializa en Argentina en una única versión (MAX), que cuesta $59,9 millones. Esto lo deja muy bien ubicado frente a modelos ya consolidados del segmento SUV.

Ford Territory

Territory SEL : $48.110.210

Territory Titanium : $56.032.510

Territory Trend Hybrid: $51.400.580

Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT : $51.918.000

Corolla Cross XEI 2.0 CVT : $55.944.000

Corolla Cross HEV XEI eCVT : $57.355.000

Corolla Cross SEG 2.0 CVT : $61.732.000

Corolla Cross SEG HEV eCVT : $63.684.000

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Volkswagen Taos

Taos Comfortline : $57.511.950

Taos Highline : $65.470.200

Taos Highline Bitono: $66.319.150

Jeep Compass

Compass Sport : $56.050.000

Compass Limited Plus : $59.640.000

Compass Serie S : $60.210.000

Compass Blackhawk: $72.930.000

Renault Boreal

Boreal Evolution : $50.000.000

Boreal Techno : $55.300.000

Boreal Iconic: $58.500.000

En el caso del Ford Territory, uno de los referentes en relación precio-producto y el SUV más vendido de la Argentina, la competencia es directa. El modelo del óvalo es de los más competitivos de su categoría (y también de los mejor equipados) a pesar de que llega desde China y abona el 35 % de arancel.

Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross. Stellantis

En definitiva, la llegada del Citroën C5 Aircross no solo suma una nueva opción al segmento, sino que también presiona a sus competidores en materia de precios, en un contexto donde cada detalle puede definir la decisión de compra.