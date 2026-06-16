Increíble operativo: seis menores fueron demorados luego de provocar disturbios y amenazas

La situación ocurrió en inmediaciones del Parque Central. Uno de los jóvenes tenía un cuchillo.

La situación ocurrió este lunes por la tarde.

La Policía de la provincia de Neuquén montó un increíble operativo luego de varias denuncias por amenazas, intentos de robo y disturbios protagonizados por un grupo de menores . Los jóvenes fueron interceptados cuando intentaban escapar por la zona de las vías.

La situación ocurrió este lunes feriado por la tarde en el centro de Neuquén capital , donde las tareas de los efectivos terminaron con la demora de seis adolescentes señalados por protagonizar distintos incidentes en inmediaciones del Parque Central . Durante el procedimiento, uno de ellos fue encontrado con un arma blanca entre sus pertenencias.

El hecho se desencadenó poco después de las 17:20, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió alertas sobre un grupo de jóvenes que habría intentado ingresar a un comercio y generado diversos episodios de desorden en la vía pública.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Primera, junto con personal de la Patrulla Bicipolicías y móviles policiales, desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos.

parque central anfiteatro apuñalado La víctima quedó tendida en el interior del Anfiteatro con una grave herida de arma blanca en el abdomen.

La fuga terminó en la zona de las vías

Los adolescentes fueron ubicados minutos más tarde en el sector de las vías férreas, cerca del Parque Central. De acuerdo al informe de la Policía, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron escapar en distintas direcciones.

Sin embargo, el seguimiento coordinado entre los efectivos permitió interceptarlos y concretar la demora de los seis menores.

Durante la requisa preventiva, los policías encontraron un arma blanca en poder de uno de los jóvenes, elemento que fue secuestrado y puesto a disposición de la investigación.

seis menores causaon disturbios en neuquen 2

Denuncias por amenazas y persecuciones

Mientras se realizaban las actuaciones, varias personas se acercaron a la Policía para denunciar situaciones que habrían tenido como protagonistas a los menores demorados.

Entre los testimonios recabados se encuentran los de comerciantes de la zona céntrica y dos adolescentes que aseguraron haber sido perseguidos y amenazados con un cuchillo mientras circulaban en bicicleta cerca del anfiteatro del Parque Central.

Los investigadores buscan establecer si todos los episodios denunciados guardan relación con el mismo grupo o si existen otros involucrados.

Parque Central 02.jpg Claudio Espinoza

Intervino la justicia especializada

Tras el procedimiento, tomó intervención la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, que quedó a cargo de las actuaciones junto a la Justicia competente.

Los seis menores fueron trasladados a la dependencia especializada para la realización de las diligencias correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación en los distintos hechos denunciados durante la tarde del feriado en el centro neuquino.