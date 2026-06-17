Impactante choque en cadena en la Ruta 7, con ocho autos involucrados

El incidente provocó importantes daños materiales en los vehículos que impactaron contra el carril izquierdo de la vía. No se registraron heridos.

Un importante incidente vial se registró en la Ruta 7 , cuando ocho vehículos fueron protagonistas de un choque en cadena durante el atardecer del martes. El siniestro sucedió en la zona del Cañadón de las Cabras , cuando los rodados impactaron contra el carril izquierdo de la mano que conecta Centenario con Neuquén.

Según informaron fuentes policiales, el incidente no registró personas heridas, pero sí se reportaron daños materiales en todos los vehículos involucrados. El siniestro se registró minutos después de las 19.00 horas en pleno horario pico de circulación de vehículos, que regresan a sus hogares, después de una jornada de trabajo.

De acuerdo a las imágenes difundidas por el medio Centenario Digital, un total de ocho vehículos fueron afectados por el incidente. Se trató de una Camioneta Hilux, un Twingo, una camioneta CVR, un Renault Logan, otra camioneta CVR, un Renault 208, un gol Polo y una camioneta Ford Sport. Al parecer, uno de los autos impactó contra el carril izquierdo y generó el choque en cadena de los otros rodados involucrados.

Se desconocen los motivos que provocaron el siniestro, aunque se analiza la posibilidad de que una frenada brusca haya generado el impacto y el posterior choque. El hecho de no mantener la distancia de seguridad, muchas veces provoca que no haya margen suficiente para el frenado.

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Importantes demoras en el tránsito en un horario de alta circulación

El incidente provocó importantes demoras en el tránsito, lo que motivó a reducir la velocidad de circulación para quienes se dirigían hacia la localidad de Centenario. Sin embargo, fuentes policiales aseguraron que no hubo intervención de agentes para ordenar el tránsito y que no hubo inconvenientes para retomar el flujo vehicular.