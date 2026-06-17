Se viene un miércoles con brusco descenso de temperatura y cielo nublado en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó el ingreso de nubosidad y mañanas muy frías en la región.

Tras una jornada de martes donde el sol y el cielo despejado fueron los grandes protagonistas en los valles y la meseta, las condiciones del clima en Neuquén vuelven a cambiar.

Para este miércoles, se espera un marcado descenso de la temperatura y un aumento significativo de la nubosidad que dejará un panorama gris en toda la región.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire frío se hará sentir con fuerza desde las primeras horas, marcando el inicio de una seguidilla de jornadas inestables y típicas de la antesala del invierno en la Patagonia norte.

El cambio térmico será el dato más relevante de las próximas horas. Luego de tardes templadas, este miércoles el termómetro mostrará un retroceso evidente: la temperatura máxima estimada para el día se ubicará en los 14°C.

SFP Clima frio calor invierno otoño nubes (3) Sebastián Fariña Petersen

El impacto más fuerte se sentirá durante la noche y las primeras horas de la mañana, donde se prevé una mínima levemente por debajo de los 0°C (con registros estimados de hasta -1°C en la transición horaria), consolidando un ambiente sumamente frío para los trabajadores y estudiantes que se movilizan temprano.

Durante la noche del miércoles, el termómetro se posicionará en torno a los 2°C.

SFP Clima frio calor invierno otoño nubes (2) Sebastián Fariña Petersen

Qué dice la AIC sobre el viento y las nubes

A diferencia de las ráfagas que suelen caracterizar a la zona, el viento se mantendrá en calma relativa durante el miércoles. Durante el día, los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad promedio de 22 km/h, con ráfagas que no superarían los 33 km/h. Hacia la noche, rotarán hacia el sudoeste a unos 16 km/h, con ráfagas máximas de 36 km/h.

Sin embargo, el cielo será el gran indicador del cambio de tiempo. El reporte oficial detalla que tanto el día como la noche de este miércoles transcurrirán bajo un cielo completamente cubierto, dejando atrás el paisaje despejado.

Cómo estará el tiempo el resto de la semana

Los neuquinos deberán mantener abrigos a mano, ya que el pronóstico extendido de la AIC anticipa que el buen tiempo prevalecerá en los días subsiguientes, pero con mañanas heladas y tardes apenas templadas.

El alivio respecto al viento será transitorio. Hacia el jueves y el fin de semana se prevén nuevos períodos de vientos moderados a fuertes, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h el día viernes, acompañando un escenario cambiante que también contempla probables tormentas hacia el domingo en el Alto Valle.