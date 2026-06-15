Así arranca la semana en Neuquén: cómo estará el clima

La AIC anticipa tiempo bueno en el inicio de la semana, con máximas en ascenso y noches con minimas bajo cero.

Neuquén comenzará la semana con tiempo estable , cielo despejado y mañanas frías, pero con tardes más agradables en buena parte de la provincia. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones se mantendrán mayormente buenas entre lunes y martes, antes de un cambio previsto desde el miércoles.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se presentará con cielo despejado, una máxima de 17 grados durante el día y una mínima cercana a 0 grados hacia la noche. El viento soplará del oeste, con una intensidad de 29 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Para la noche, las condiciones seguirán estables, con viento más leve y sin lluvias.

El martes será la jornada más templada del comienzo de semana en la capital neuquina. La AIC anticipa una máxima de 20 grados , cielo despejado durante el día y un marcado descenso hacia la noche, cuando la temperatura podría caer hasta los -2 grados. También se espera un aumento del viento nocturno, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

AIC Neuquén

Cordillera: frío, estabilidad y noches muy bajas

En la zona cordillerana, el inicio de la semana también estará marcado por el frío, especialmente durante las primeras horas del día y la noche. Localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Villa Pehuenia tendrán jornadas mayormente estables, con presencia de sol y temperaturas bajas.

Las tardes permitirán una leve recuperación, pero las mínimas seguirán cerca o por debajo de cero. Para quienes circulen por rutas de montaña, la recomendación es mantenerse atentos a la presencia de hielo en sectores sombríos y a las condiciones particulares de cada paso.

Para este lunes se espera una máxima de solo 8 grados y una mínima de 6 grados bajo cero. Durante el día, el viento constante será de 12 kilómetros por hora y las ráfagas no superarán esta velocidad.

AIC Cordillera

Centro neuquino: mañanas heladas y tardes más agradables

En el centro de la provincia, con referencia en Zapala, Las Lajas y zonas cercanas, el arranque de semana será frío, aunque con buenas condiciones generales. El cielo se mantendrá mayormente despejado entre lunes y martes, con temperaturas que podrían repuntar durante la tarde.

Sin embargo, las mínimas continuarán siendo bajas, por lo que el abrigo será necesario en las primeras horas. En esta región, el viento se mantendrá entre débil y moderado, aunque con ráfagas que podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas.

En esta región, la máxima llegará a 15 grados durante la jornada y, hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 2 grados bajo cero.

AIC Centro

Norte de la provincia: frío intenso al amanecer

El norte neuquino tendrá un inicio de semana con tiempo estable, pero con temperaturas muy bajas durante la mañana y la noche. En localidades como Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas y Varvarco, se esperan condiciones mayormente despejadas, aunque con heladas en distintos sectores.

Durante la tarde, las temperaturas tendrán una leve recuperación, la máxima se espera que llegue a los 15 grados. De todos modos, la diferencia entre el día y la noche será marcada, por lo que el frío seguirá siendo protagonista en el comienzo de la semana, ya que la mínima se estima que sea de 1 grado bajo cero.

El viento no sería el principal factor durante las primeras jornadas, aunque la AIC advierte que en la provincia se mantendrán vientos débiles a moderados.

AIC Norte

¿Cuándo cambia el tiempo?

De acuerdo con la AIC, el período estará dominado por altas presiones, tiempo bueno y noches frías. Las temperaturas máximas irán en paulatino ascenso durante el arranque de la semana, especialmente entre lunes y martes.

El cambio más notorio llegaría desde el miércoles, cuando se prevé el ingreso de aire más frío y húmedo desde el Atlántico. Ese escenario favorecerá el aumento de la nubosidad en Neuquén y podría dejar períodos inestables hacia el próximo fin de semana.