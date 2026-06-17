El peligro de las apuestas online de los adolescentes en el Mundial 2026: los síntomas de alerta

La Copa del Mundo impulsa el ingreso de menores a las plataformas de apuestas deportivas. Todo lo que hay que tener en cuenta.

El Mundial 2026 vuelve a poner el foco sobre el crecimiento de las apuestas deportivas online entre adolescentes y jóvenes.

El Mundial 2026 no solo despierta entusiasmo entre los fanáticos del fútbol, también genera inquietud entre especialistas, familias y docentes por otro fenómeno que avanza silenciosamente: el aumento de las apuestas online entre adolescentes .

En un contexto donde las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de jóvenes, los grandes eventos deportivos suelen convertirse en una oportunidad para que las empresas del sector amplíen su alcance y capten nuevos usuarios.

Aunque en Argentina el juego de azar está prohibido para menores de 18 años , distintos estudios muestran que una gran cantidad de adolescentes ya tuvo contacto con las apuestas deportivas o conoce a alguien que participa en ellas.

El Mundial, un escenario ideal para la expansión de las apuestas online

Cada Copa del Mundo concentra la atención de millones de personas frente a pantallas, redes sociales y transmisiones deportivas. Esa enorme visibilidad también resulta atractiva para las empresas vinculadas al juego online.

apuestas-online (1).jpg Especialistas advierten que la exposición masiva al fútbol durante el Mundial 2026 puede aumentar el interés por las plataformas de apuestas.

La psiquiatra infanto-juvenil Silvia Ongini advirtió que el Mundial funciona como un potente impulsor de las apuestas entre chicos y adolescentes. Según explicó, el fenómeno afecta tanto a quienes ya participan de estas plataformas como a quienes pueden sentirse tentados a probar por primera vez.

La especialista señaló que las apuestas pasan a formar parte de conversaciones cotidianas entre amigos, compañeros de escuela y familiares. A eso se suma una presencia constante de mensajes publicitarios, promociones y referencias asociadas al deporte profesional.

El problema adquiere una dimensión aún mayor porque muchos adolescentes perciben las apuestas como un simple entretenimiento. La vinculación con el fútbol, los pronósticos deportivos y la participación de figuras reconocidas contribuyen a generar una sensación de normalidad alrededor de una actividad que implica riesgos económicos y emocionales concretos.

Datos difundidos por UNICEF indican que 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que apostó online. Además, el promedio de edad de inicio ronda los 13 años, una etapa que coincide con el uso cada vez más frecuente de billeteras virtuales y medios digitales de pago.

Los riesgos de la ludopatía en adolescentes

Especialistas en salud mental advierten que el principal peligro es el desarrollo de una adicción al juego, conocida como ludopatía.

Federico Pavlovsky, médico psiquiatra especializado en consumos problemáticos, explicó que distintas encuestas nacionales estiman que entre el 20% y el 30% de los estudiantes en edad escolar participaron de apuestas online, principalmente vinculadas al fútbol.

La ludopatía puede generar consecuencias que van mucho más allá de las pérdidas económicas. Entre los efectos señalados por los especialistas aparecen la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, el deterioro del rendimiento escolar, los conflictos familiares y la pérdida de interés por otras actividades.

También se observan cambios en la forma de relacionarse con el dinero. Muchos adolescentes comienzan a percibir las apuestas como una vía rápida para obtener ganancias, minimizando los riesgos asociados.

Los expertos describen síntomas frecuentes:

Pensamiento obsesivo centrado en resultados deportivos.

Necesidad constante de volver a apostar.

Mentiras para ocultar pérdidas económicas.

Alteraciones del sueño.

Aislamiento social.

Dificultades de concentración y aprendizaje.

Según Pavlovsky, las plataformas actuales presentan características especialmente atractivas para los jóvenes: están disponibles las 24 horas, funcionan desde el celular, ofrecen recompensas inmediatas y permiten apostar en cuestión de segundos.

Qué pueden hacer las familias para prevenir el problema

La recomendación principal consiste en hablar sobre el tema sin dramatizar ni minimizar los riesgos. Para los expertos, resulta fundamental que los adolescentes puedan expresar dudas, experiencias o inquietudes sin miedo a ser juzgados.

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También sugieren prestar atención a cambios de conducta, como el uso excesivo del celular, el ocultamiento de actividades digitales, las variaciones bruscas de humor o una preocupación constante por resultados deportivos y apuestas.

UNICEF Argentina y Bienestar Digital impulsaron la guía "Zoom a las apuestas", destinada a familias y cuidadores. Entre sus recomendaciones figuran el seguimiento del uso de billeteras virtuales, el establecimiento de límites claros para las actividades digitales y la promoción de espacios de conversación sobre los riesgos asociados al juego online.

Otro aspecto relevante es analizar junto a los adolescentes los mensajes publicitarios y el rol de influencers que promocionan plataformas de apuestas. Los especialistas consideran que desarrollar una mirada crítica frente a estos contenidos ayuda a reducir su impacto.

Además, recomiendan fomentar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que permitan construir hábitos saludables y disminuir el tiempo de exposición a plataformas digitales.