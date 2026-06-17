Una constructora abandonó la obra de una vivienda y deberá pagar más de $110 millones

La obra debía realizarse con sistema steel framing en la ciudad de Neuquén. Los propietarios habían abonado más de la mitad del contrato.

La Justicia de la provincia de Neuquén condenó a una empresa constructora y a uno de sus socios gerentes a pagar más de 110 millones de pesos a una pareja que contrató el servicio para la construcción de una vivienda bajo el sistema steel framing y fue abandonada cuando llevaba 7% de avance.

La sentencia fue dictada por la jueza civil María Eliana Reynals , quien concluyó que quedó acreditado el incumplimiento contractual por parte de la firma y responsabilizó además a uno de los miembros por su participación directa en la ejecución de la obra.

El contrato había sido firmado en febrero de 2023 para la construcción de una vivienda de 160 metros cuadrados sobre calle Pomona, en la ciudad de Neuquén.

Según consta en el expediente judicial, el plazo de ejecución previsto era de 270 días y el valor total de la obra ascendía a 43 millones de pesos. Los propietarios abonaron el 57% del monto pactado, pero los trabajos fueron paralizados en octubre de ese mismo año y nunca se retomaron pese a las promesas realizadas por la empresa.

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La vivienda que nunca se terminó

La demanda también sostuvo que materiales adquiridos para la construcción fueron retirados de un corralón y no llegaron a ser utilizados en la obra.

Durante el proceso judicial se incorporó una pericia técnica que determinó que el avance real de la vivienda era de apenas un siete por ciento. El informe estableció que las tareas ejecutadas se limitaron a la nivelación del terreno y al inicio de la estructura, además de constatar el abandono de los trabajos.

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Por qué condenaron a uno de los socios

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la decisión de extender la condena a uno de los socios gerentes de la empresa.

La magistrada explicó que las sociedades comerciales poseen patrimonio propio y, por regla general, las obligaciones asumidas por la firma no pueden trasladarse automáticamente a sus integrantes. Sin embargo, analizó el rol personal que tuvo el socio en el desarrollo de la obra y en la relación con los clientes.

En la sentencia destacó que los testimonios incorporados al expediente señalaron que las negociaciones, explicaciones y compromisos vinculados al avance de la construcción eran asumidos directamente por el gerente, quien se presentaba como responsable de la ejecución del proyecto.

Además, se acreditó que los pagos efectuados por los propietarios fueron depositados en una cuenta bancaria personal del socio.

Para Reynals, su actuación "no se limitó al ejercicio de una representación meramente formal de la sociedad", sino que asumió un papel activo en la gestión y ejecución de las obligaciones contractuales.

Poder Judicial Justicia Civil Neuquen

Qué establece la indemnización

Al momento de fijar la indemnización, la jueza sostuvo que la restitución no debía limitarse a devolver el dinero abonado originalmente, sino que debía contemplar el valor económico actual perdido por los damnificados a raíz del contrato frustrado.

Por ese motivo, ordenó que se reintegre el porcentaje abonado por los propietarios tomando como referencia el valor actualizado de una vivienda de similares características.

A esa suma agregó otros 10 millones de pesos por daño moral, al considerar las consecuencias y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

"Quedó demostrado el incumplimiento imputado a la demandada", concluyó la magistrada al fundamentar una condena que supera los 110 millones de pesos y que pone el foco en la responsabilidad de las empresas constructoras frente a los compromisos asumidos con sus clientes.