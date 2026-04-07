Cuál es la constructora condenada que hizo la platea y "se borró": detalles del fallo

Hay una idea de armar empresas de construcción en seco, prometer, abandonar la obra y usar como escudo las sociedades comerciales. Qué dijo una jueza civil.

Armar una empresa , cobrar y desaparecer parece que ya no sale gratis en Neuquén luego de la condena millonaria a una constructora y su "gerente", en este caso, una persona que armó una sociedad de responsabilidad limitada , para meterse en el comercio de las viviendas tipo "en seco" o llamadas steel framing.

La jueza civil María Eugenia Grimau consideró que se acreditó la existencia de un contrato para la construcción de una casa y que la firma no lo cumplió. Al denunciante tuvieron que pagarle casi 50 millones de pesos, por daños y el incumplimiento del contrato.

El fallo contra la firma GSP SRL, con domicilio en Centenario , ordena una indemnización millonaria por incumplimiento contractual pero además perfora el tema societario, para que no se utilice como "un escudo" a las empresas. El socio gerente fue alcanzado de manera directa, sin poder refugiarse en la estructura societaria.

Steelframing GSP SRL El Alto Valle ya empieza a tener problemas con las empresas que nunca termina las casas y proliferan las causas judiciales.

El caso se originó en marzo de 2023, cuando un vecino contrató la construcción de una vivienda de 60 metros cuadrados bajo modalidad “llave en mano”. El acuerdo establecía un plazo de 120 días y un esquema de pagos con un anticipo del 50% -eran más de 8,4 millones de pesos- y el resto contra avance de obra.

Condena a la constructora y al gerente: cobrar y borrarse

Pero la ejecución de la vivienda distó mucho de lo pactado entre las partes. La empresa avanzó apenas en trabajos preliminares como la nivelación del terreno, relleno y la construcción de la platea. Incluso, según consta en el expediente, y hubo costos adicionales por esos movimientos de suelo que superaron ampliamente lo presupuestado originalmente. Pero después, la obra se frenó.

Lo que siguió fue parte de una película conocida que viven muchas familias con distintas empresas de la región que empiezan y "se borran" con el dinero, que después llegan a acuerdos extrajudiciales, a denuncias penales y en el fuero civil. Algunos no son estafadores, sino que se meten en un negocio que desconocen por los tiempos, logística, costos y proveedores, y "dejan colgado" a los clientes. Impericias por querer hacer plata rápida.

En este caso, hubo promesas de reinicio, compromisos incumplidos y, finalmente, el silencio de la empresa. Desde octubre de 2023, la empresa dejó de responder mensajes y llamados. Tampoco contestó las cartas documento enviadas por el cliente.

Stee framing Neuquén

El dato que aparece como uno de los más llamativo es el modo en que se canalizaron los pagos. Parte del dinero no fue depositado en cuentas de la sociedad, sino en una cuenta personal del socio gerente.

Para la Justicia, ese elemento contribuyó a configurar la idea de que la empresa funcionaba, en los hechos, como una estructura formal utilizada para operar sin asumir plenamente las obligaciones.

Empresas que terminan los desastres de otras empresas

La vivienda nunca se construyó y el damnificado tuvo que contratar a otra empresa para terminar la obra, en un pero en un clima económico de país completamente distinto, con costos de construcción que se habían multiplicado.

La sentencia recoge ese impacto, relacionado con los costos y la inflación en más de dos años. El gerente tiene que devolver lo pagado y a un valor actualizado de la obra.

Son $16,8 millones en 2023 a $66 millones en 2025 y sobre esa base, se fijó una indemnización de $33 millones, a la que suma $14,4 millones por la privación de uso. Es decir, el tiempo en que el propietario no pudo habitar su casa por, $500.000 por daño moral y $2 millones en concepto de daño punitivo.

El fallo pone el caso como una relación de consumo, lo que habilita un análisis mucho más severo del comportamiento de la empresa. Y además agregpó que no se trató de un incumplimiento solamente, sino de una conducta sostenida que es cobrar gran parte del precio, no ejecutar la obra, no devolver el dinero y desentenderse completamente del reclamo.

Esa valoración es la que permite dar el paso siguiente que es declarar inoponible la personalidad jurídica de la empresa. Esto implica que la sociedad deja de ser un escudo y que el socio gerente debe responder con su propio patrimonio.

Grupo Steel Patagónico

La jueza Grimau también puso la lupa en otro aspecto que es la falta de documentación societaria y contable. La empresa no aportó elementos que justificaran su accionar ni explicó las razones del incumplimiento. Esa irregularidad, sumada al resto de los indicios, construye la idea de un uso disfuncional de la figura societaria.

Se borró de Facebook

También llama la atención en estos años que al revisar el rastro público de la firma, según sus propias páginas en redes sociales, GSP. SRL dejó de tener actividad justamente a partir de 2023, en el mismo período en que comenzaron los conflictos por obras inconclusas.