¿Ritual satánico? La insólita situación registrada en una localidad de Neuquén

Las imágenes fueron tomadas por los vecinos en la entrada al cementerio minutos antes del inicio del partido Argentina - Argelia.

Un insólito y terrorífico episodio se registró este martes por la noche en una localidad de la provincia de Neuquén . La imagen de un posible “ritual satánico” en la puerta del cementerio generó sorpresa y desconcierto entre los vecinos.

La escena tuvo lugar cerca de las 21.30 , en la previa al partido debut de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026 , cuando según testigos, una mujer realizó una extraña ceremonia a la vista de personas que transitaban por el sector.

De acuerdo a la información publicada por el sitio La Voz del Neuquén, la situación tuvo lugar en la ciudad de Cutral Co , sobre la vereda de Av. Roca y 12 de Octubre, en el ingreso a la necrópolis, en momentos en que todavía había movimiento de vecinos que realizaban compras de último momento antes del partido de la Selección.

Los vecinos relataron que una camioneta blanca se detuvo de manera repentina a pocos metros del cementerio en el Barrio Progreso, desde donde descendió una mujer que comenzó a desplegar distintos elementos sobre el suelo. La secuencia llamó inmediatamente la atención de quienes se encontraban en el lugar.

ritual satanico en cutral coooo (1)

Velas, una fotografía y el sacrificio de una gallina

De acuerdo con los testimonios recogidos, la mujer encendió varias velas y colocó una fotografía sobre la vereda. Luego sacrificó una gallina y esparció sangre sobre la imagen.

La escena continuó con algunos gritos que alertaron aún más a los presentes. Todo ocurrió en cuestión de minutos y con una rapidez que sorprendió a quienes observaban sin comprender qué estaba sucediendo.

Un vecino que pasaba por el sector logró registrar parte de la secuencia y captar imágenes de lo ocurrido, mientras otras personas observaban con asombro el inusual episodio.

ritual satanico en cutral co

¿Ritual satánico?

Los vecinos señalaron que la mujer actuó sola y que, una vez finalizada la ceremonia, volvió a subir a la camioneta y abandonó el lugar a gran velocidad.

El hecho ocurrió en uno de los accesos más transitados de la ciudad y frente al cementerio de Cutral Co, circunstancia que incrementó la sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la mujer ni los motivos que la llevaron a realizar el ritual. Tampoco se informó sobre una intervención policial vinculada al episodio.

ritual cipolletti cementerio

Distinta ciudad, mismo ritual

La costumbre de los rituales no es exclusiva de la provincia de Neuquén; tiempo atrás, en Cipolletti, se registró un episodio similar. El 16 de junio de 2025, circuló en las redes la imagen de un par de sujetos encendiendo velas en la puerta de la necrópolis local, sobre la calle Naciones Unidas.

En la foto se aprecia cómo dos personas realizan el misterioso acto mientras un auto color bordó parece estar esperándolos y una señora camina cerca de la terrorífica escena, quizá formando parte del mismo grupo.

De acuerdo a la versión confirmada por este sitio en aquel entonces, el extraño hecho habría ocurrido en horas de la madrugada. ¿Fue un ritual? ¿O algún intento de conexión con algún ser querido fallecido, algún hechizo para alguien? Varias hipótesis, pocas certezas...