Lanzan una convocatoria para cubrir siete puestos de trabajo: qué buscan

Se trata de una oferta laboral para diferentes perfiles. Tienen tiempo de inscripción hasta el 26 de junio. Los requisitos.

Desde la Oficina de Empleo de Neuquén informaron sobre la apertura de nuevas convocatorias laborales para diferentes perfiles. El llamado es para cubrir siete vacante s en diferentes profesiones.

Informaron desde la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul que están dirigidas, con oreferencia, a ciudadanos residentes en esa localidad neuquina.

Se recibirán las postulaciones en la mencionada sede, ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul. La fecha límite es hasta el 26 de junio, de lunes a viernes de 8 a 22:30 y sábados de 8 a 19.

El llamado es para cubrir puestos laborales en los siguientes cargos:

Maquinista. Chofer de cargas generales (con carnet habilitante vigente). Chofer de mercancías peligrosas (con carnet habilitante vigente) Supervisor de producción. (Experiencia mínima y referencias comprobables). Ingeniero/a Químico/a. Ingeniero/a Mecánico/a. Estudiante avanzado/a de Contador Público.

obra vial eslovenia autovia norte.jpg Las máquinas que trabajan en la megaobra del ingreso a la ciudad.

Emplea Neuquén

El plan provincial Emplea Neuquén se puso en marcha con un portal único de empleo web que funciona como ventanilla exclusiva para la búsqueda de trabajo en la provincia. Es una iniciativa que se viene trabajando antes del relevamiento que se hizo de planes sociales, para ir a un camino hacia la empleabilidad.

No será solo para reemplazar a los planes sociales, sino también con otros objetivos, que son las personas desocupadas, subocupadas y ocupadas en el sector público o privado que quieran reconvertir su perfil laboral.

Funciona como una “bolsa de trabajo”, pero con capacitaciones, un incentivo a la empleabilidad y la intermediación y el asesoramiento a empleadores y acuerdos con las cámaras, sindicatos y empresarios.

Asimismo, el Sistema Público de Promoción del Empleo Neuquino (SPE) actúa como intermediario y generador de oportunidades laborales.

En este marco, y a partir de la decisión de reconvertir las políticas de transferencia directa, se crea el programa de inclusión laboral Primero Los Neuquinos. El mismo permitirá que los subsidios por desocupación laboral y subsidio social transitorio sean reemplazados por el Incentivo de Apoyo a la Empleabilidad.