Lucas Castelli: "Tenemos que hacer el camino de los planes sociales al empleo"

—¿De qué se va a tratar este relevamiento que están impulsando? Hay un sistema bajo sospecha.

Está actuando la justicia y ese eslabón nos lleva al relevamiento. Con Rolando Figueroa que venimos trabajando desde la campaña, conversando y tenemos que pensar que las transferencias directas que hace el Estado hacia las personas, en este caso en situación de vulnerabilidad, deben hacerse en forma directa, sin intermediarios. Por este eslabón se llevó a causa de los planes sociales.

Necesitamos identificar los perfiles de cada uno de ellos. En la auditoría interna encontramos un grado de discrecionalidad muy grande. Hay programas sociales de personas que cobran 7 mil pesos y personas que cobran 70 mil pesos. No hay ningún parámetro que marque por qué una persona u otra cobran esos valores.

Necesitamos un censo socioeconómico y para poder identificar bien el perfil de cada uno de ellos. si está en situación de cobrar o no, y empezar un camino de empleabilidad.

SFP Lucas Castelli Ministro de Trabajo (2).JPG Lucas Castelli sostuvo que el 70% de los que cobran planes sociales en Neuquén son jóvenes de entre 18 y 25 años. Sebastián Fariña Petersen

—¿Qué piensa Figueroa de eso?

Quiere que cada uno de estos programas tengan un camino realizado en base a la formación profesional y la intermediación laboral por parte del Estado. Tanto con el sector privado, con los sindicatos, con las organizaciones civiles. Sin la identificación del perfil y conociendo de cada una de las personas, si tiene terminalidad educativa, si está cobrando un programa social. Se necesita ir a la escuela. Hemos creado un plan de beca para eso.

Toda esta identificación es la que vamos a realizar a partir del día lunes en el Ruca Che.

—¿Crees que la pandemia opacó el control de planes sociales? Porque en un momento en donde muchas familias necesitaron se quedaron sin trabajo.

Un programa social es casi seguro, un caso de desocupación laboral o de seguro social transitorio. Son para asistencia en situaciones de vulnerabilidad. Creemos que el Estado tiene que estar presente como lo estuvo en la pandemia, tanto en cada una de las provincias de la Argentina, pero tiene que estar en forma directa. La desvirtúa cuando aparece el intermediario.

Cuando uno es quien tiene el control y que realmente fracciona a partir de profesionales en abordar la problemática es cuando se desvirtúa. No es cuestión de una pandemia, sino que es cuando la aborda el referente político como lo que ha pasado acá y lo que llevó a la estafa de los planes sociales.

—Hablas de intermediarios o punteros, pero todos los planes están bancarizados. ¿Quiénes son los intermediarios?

El intermediario es quien otorga ese programa social. Es lo que le da de altas y dice yo tengo cupos. He escuchado en la jerga que realmente no la comparto. Y por eso empezamos este relevamiento. Queremos un estado presente de verdad, un estado cuando identifica la vulnerabilidad, y que actúe directamente.

pago de planes 1.jpg La estafa con los planes sociales y las tarjetas del BPN disparó un relevamiento completo de quiénes cobran y porqué.

—Pero compartir con intermediarios significa que también que hay organizaciones sociales, partidos políticos que quizás tengan un reseteo, ¿No?

Hay partidos políticos, intermediarios directos, organizaciones sociales. Hay organizaciones de la sociedad civil que cumplen un rol fundamental en el territorio. Acompañando y siendo facilitadores que ayudan a dirigir a aquella persona en un estado de vulnerabilidad o ante una situación de violencia, que lo acerca al ministerio correspondiente para que pueda averiguar qué está pasando con su trámite. Entiendo muy bien el rol y lo respeto, pero no de aquel que otorga recursos del Estado siendo intermediario.

—¿Cuántos planes sociales tiene hoy la provincia de Neuquén?

La provincia de Neuquén tiene 22 mil planes sociales, que es lo que se ha pagado en el mes de diciembre, el último pago que realizó la gestión saliente. De los cuales, 16 mil están bajo la figura de ayuda social transitoria.

Cuántos planes sociales tiene hoy la provincia del Neuquén - Entrevista a Lucas Castelli

—¿Es mucho o poco teniendo en cuenta la historia de Neuquén? Además, por la crisis que hay en el país.

Hablarlo con la historia es muy difícil porque Neuquén no para de crecer. Los datos tenemos que compararlos con la población que tenemos activa. La provincia no tiene índices de desocupación muy altos, soy consciente que vamos a seguir de la misma forma porque somos el motor de la República Argentina, como lo fue la Pampa Húmeda en su momento. Pero sí también soy consciente de muchas familias en búsqueda de un futuro mejor en nuestra provincia, como lo hicieron en mi caso mis padres en la época del ochenta, viniendo a buscar oportunidades, a echar raíces a esta provincia.

Por supuesto que los programas van a continuar, pero directamente con el estado, con una identificación real y en el camino de la formación profesional y la empleabilidad. Hemos detectado en una auditoría interna que entre el 75 y el 80 por ciento de los programas sociales otorgados 22 mil son jóvenes de entre 18 y 25 años. Estamos hablando de lograr ese primer empleo tan ansiado. Acá es donde tiene que aparecer el Estado formándolo, acompañándolo y haciendo los acuerdos correspondientes.

—Tenemos un gobierno nacional de Javier Milei que bueno impulsando un DNU con cambios estructurales, una Ley Ómnibus. ¿Qué impacto va a tener todo esto en el sueldo y en la relación con los trabajadores, las paritarias en Neuquén?

Es la discusión que están dando justamente nuestros diputados provinciales en el Congreso de la Nación. Confío mucho en ellos, en su análisis, en su criterio. El último DNU tiene una particularidad que es la reforma laboral. Sabemos que salió justamente una sentencia en contra de avanzar ese DNU. Realmente iba a tener un impacto muy grande en la desocupación, a mi a mi visión, y lo vengo charlando muy fuerte con todos los sindicatos tanto estatales como también privados. Me he reunido con la CGT, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con cada uno de ellos.

El impacto de las medidas nacionales en Neuquén - Entrevista a Lucas Castelli

En lo que venimos hablando de la intermediación laboral para poder lograr insertar laboralmente a esta población. También vengo trabajando porque dentro de esta cartera se encuentra la Subsecretaría de Trabajo, que la encontré realmente en un estado, no sé si abandono, pero sí con mucha falta de recursos que hay que trabajar. El gobernador tiene claras muestras de que quiere ponerla en funcionamiento y tiene que ser una subsecretaría en la calle. No puede ser una subsecretaría de escritorio, una subsecretaría que esté acompañando a los trabajadores.

—¿Cuándo va a ser la primera reunión paritaria o encuentro con los sindicatos? ¿Se viene un marzo muy complejo? Figueroa dijo que no iba a sacar el IPC.

Se va a anunciar la última cifra del IPC, puntualmente la cual entra en el último acuerdo del trimestre, que es en diciembre. Como bien mencionó el gobernador Rolando Figueroa, en su momento, dijo no lo iba a sacar, pero también hay que ser conscientes que con inflación del 30 o 40 por ciento como estamos hablando mensual, es insostenible para todos los neuquinos. Vamos a empezar a trabajar seguramente en conformar esas mesas, a darnos el tiempo necesario.

Cuándo va a ser la primera reunión paritaria

¿El relevamiento de los planes puede ser un filtro muy grande?

No trato de hacer futurología. Realmente quiero saber el perfil de cada uno de los de las personas que reciben una transferencia directa. Aquella persona que tiene dos hijos no es lo mismo que una persona que tiene uno solo. Aquel que tiene terminalidad educativa no es lo mismo que no tenga. Si nosotros no contamos con esa información, es muy difícil acompañarlos en el trayecto formativo. Por supuesto que vamos a ir a un cambio de estos programas.

Estos programas no van a seguir siendo parte del estado. Van a desaparecer. Y vamos a conformar un nuevo programa vinculado a un incentivo en la empleabilidad. Que va a tener requisitos, por supuesto, que cada uno que esté percibiendo alguna transferencia directa del estado bajo va a tener la obligatoriedad de capacitarse y de asistir aquella intermediación que realice el sistema provincial de empleo.