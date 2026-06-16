La inédita crisis de la corona de Noruega: la princesa espera un trasplante y su hijo fue condenado

Mientras Mette-Marit afronta el agravamiento de su enfermedad, la Justicia le impuso a Marius Borg Høiby una pena de cuatro años de prisión por múltiples delitos.

La corona de Noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años por la coincidencia de dos situaciones de alto impacto. Mientras la princesa Mette-Marit permanece en lista de espera para recibir un trasplante de pulmón debido al agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece, su hijo Marius Borg Høiby fue condenado a cuatro años de prisión por dos casos de violación y otros delitos.

La sentencia fue dictada por un tribunal de Oslo , que también declaró culpable al joven de maltrato contra una expareja y de otros hechos relacionados con amenazas, agresiones, infracciones a la ley de narcóticos y quebrantamiento de distintas disposiciones judiciales.

Aunque Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real noruega por haber nacido antes del matrimonio de Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, la coincidencia entre su condena y el delicado estado de salud de la princesa heredera colocó a la institución en un momento complejo.

Tras conocerse el fallo, el Palacio Real prácticamente mantuvo silencio institucional sobre el contenido de la resolución. "El caso ha sido tratado por un tribunal. La Casa Real no tiene ningún comentario sobre el resultado", mencionó en un breve comunicado.

La enfermedad de la princesa y la condena que sacuden a la corona de Noruega

La situación judicial de Marius Borg Høiby avanzó en paralelo con el deterioro del estado de salud de Mette-Marit. La esposa del príncipe heredero Haakon convive desde 2018 con una fibrosis pulmonar crónica y el agravamiento de ese cuadro derivó en su incorporación a una lista de espera para un trasplante de pulmón.

Durante el desarrollo del proceso penal, los abogados del acusado solicitaron en varias oportunidades que se levantara la prisión preventiva para que pudiera permanecer junto a su madre. Entre las alternativas propuestas figuró el uso de una tobillera electrónica.

Princesa NOruega hijo La inédita crisis de la corona de Noruega

El tribunal desestimó las solicitudes al entender que seguían presentes elementos que justificaban mantener la prisión preventiva, entre ellos el riesgo de que el acusado volviera a delinquir.

El último planteo de la defensa se produjo pocos días antes de la sentencia y utilizó precisamente el cuadro clínico de la princesa como fundamento para reclamar la excarcelación.

Qué resolvió el Tribunal de Oslo

La Fiscalía había pedido una condena de siete años y siete meses de prisión por los 40 delitos atribuidos a Høiby. La defensa, en cambio, solicitó la absolución por las acusaciones más graves y aceptó únicamente una pena menor por algunos hechos que el acusado reconocía, entre ellos transportar marihuana y realizar amenazas.

Finalmente, el tribunal lo declaró culpable por 34 de los 40 cargos. Entre los delitos considerados probados figuran dos violaciones.

Según establecieron los magistrados, las pruebas audiovisuales incorporadas al expediente permitieron acreditar que las víctimas estaban dormidas al momento de los hechos y no podían ofrecer resistencia.

Uno de esos episodios ocurrió en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de Skaugum, donde viven los príncipes herederos y donde también residía Høiby. El otro se produjo durante una fiesta celebrada en Oslo en marzo de 2024.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit.

Los jueces absolvieron al acusado por otras dos denuncias de violación al entender que existían dudas razonables derivadas de contradicciones en los testimonios y de la falta de evidencia concluyente en las imágenes analizadas.

Además, fue condenado por maltrato contra una expareja entre 2022 y 2023, agresión a su última pareja, conducta sexual vejatoria por grabar a mujeres desnudas, amenazas, infracciones a la legislación sobre narcóticos y otros hechos vinculados con el incumplimiento de órdenes judiciales.

La resolución también dispuso que Høiby indemnice junto con otros responsables a las víctimas con 640.000 coronas noruegas.

La defensa dijo que presentará una apelación

Tras la lectura de la sentencia, la defensa anunció que presentará una apelación. "Cree que es claramente inocente de las acusaciones de violación y que de ninguna manera ha sometido a su exnovia a un régimen de maltrato, así que está decidido a apelar", afirmó al diario VG el abogado Petar Sekulic.

Marius Borg, investigado por presunta violación La Justica de Noruega declaró a Marius Borg culpable por 34 de los 40 cargos que había en su contra. Instagram

Por su parte, el fiscal Sturla Henriksbø declaró al canal TV2: "Lo que hemos constatado es que ha sido condenado por 34 de los 40 puntos de la acusación y que ha recibido una pena de cárcel larga, que resalta también la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado".

Høiby permanece detenido desde el inicio del juicio hace cuatro meses y no estuvo presente durante la lectura del fallo por motivos de salud.