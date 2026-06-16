Descubren el mayor escorpión de la historia: medía más de un metro y vivió hace 415 millones de años

Un estudio sobre restos preservados durante más de un siglo redefinió la identidad de un enorme depredador perteneciente a la especie Praearcturus gigas.

Un escorpión de más de un metro de longitud que vivió hace aproximadamente 415 millones de años en territorios que hoy forman parte del Reino Unido como Inglaterra y Gales fue identificado por un grupo de científicos como el mayor de la historia .

El animal pertenece a la especie Praearcturus gigas , cuya clasificación fue confirmada mediante una nueva investigación basada en fósiles preservados durante más de 150 años.

El trabajo fue realizado por especialistas de la Universidad de Manchester y del Museo de Historia Natural del Reino Unido , que revisaron antiguos ejemplares utilizando herramientas de análisis actuales y comparaciones con descubrimientos más recientes. Los resultados fueron publicados en la revista Palaeontology .

Escorpion fósil Descubren en Reino Unido el mayor escorpión de la historia.

La investigación permitió resolver una discusión científica que se había mantenido abierta durante décadas, ya que desde su descripción inicial en 1871 existían dudas sobre la verdadera identidad del animal debido al estado fragmentario de los restos conservados.

Con su imponente longitud y unas pinzas de más de 16 centímetros, Praearcturus gigas habría ocupado un lugar dominante entre los depredadores de su época, en un escenario muy diferente al que presentan los ecosistemas terrestres actuales.

Por qué Praearcturus gigas fue identificado como un escorpión en Reino Unido

La incorporación de nuevas técnicas de observación y la comparación con especies descritas en los últimos años permitieron detectar rasgos anatómicos característicos de los escorpiones en los fósiles empleados que permanecían en las colecciones del Museo de Historia Natural del Reino Unido.

“Cuando pensamos en artrópodos gigantes, la gente suele imaginarse selvas tropicales del Carbonífero con milpiés gigantes o insectos parecidos a libélulas de una época posterior de la historia de la Tierra. Pero Praearcturus vivió al menos 50 millones de años antes, mucho antes de la evolución de los árboles, cuando la vida en la tierra apenas comenzaba”, comentó el Dr. Richard J. Howard, conservador de artrópodos fósiles de esa institución y autor principal del trabajo.

En esa línea, el investigador añadió: “Confirmar que este animal es un escorpión cambia radicalmente nuestra comprensión de cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios”.

Escorpion fósil 3 Descubren en Reino Unido el mayor escorpión de la historia.

Durante muchos años, algunos especialistas habían considerado que el animal podía pertenecer a un grupo de crustáceos gigantes, debido a que la falta de partes fundamentales del cuerpo en los fósiles conocidos, incluida la cola, había impedido una clasificación definitiva.

Pero el avance llegó al comparar esos restos con otros ejemplares mejor preservados descubiertos recientemente. Esa revisión permitió identificar estructuras anatómicas exclusivas de los escorpiones y despejar las dudas que persistían desde finales del siglo XIX.

“Las muestras recolectadas hace más de un siglo aún pueden ofrecer información totalmente nueva. Al revisarlas con técnicas modernas, podemos descubrir hallazgos que transforman nuestra comprensión de la vida en la Tierra”, remarcó Howard.

Qué se sabe sobre el escorpión Praearcturus gigas

Según las estimaciones realizadas por los autores, Praearcturus gigas habitó durante el Devónico Inferior, cuando las plantas pequeñas y los hongos recién comenzaban a expandirse sobre la superficie terrestre y todavía no existían los bosques.

Ese contexto convierte a este escorpión gigante en un caso especial dentro de la evolución de los artrópodos, porque alcanzó un tamaño excepcional mucho antes de que aparecieran los ecosistemas que caracterizarían períodos geológicos posteriores.

“El Praearcturus nos ha intrigado a los paleontólogos durante más de un siglo. Al reunir material de varias colecciones y utilizar técnicas de imagen de vanguardia, hemos podido obtener una imagen más clara del animal de lo que era posible anteriormente, lo cual es realmente emocionante”, expresó el Dr. Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester, en declaraciones publicadas en el sitio web oficial de esa entidad.

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Los investigadores sostienen que la escasa competencia con otros grandes depredadores pudo haber favorecido el desarrollo corporal de la especie.

El estudio también señala que algunos fósiles presentan estructuras en forma de solapa en el abdomen similares a las observadas en crustáceos modernos como las langostas. Esa característica respalda la posibilidad de que el animal alternara entre ambientes acuáticos y terrestres.

Además, el análisis del registro fósil de arácnidos realizado por el equipo de la Universidad de Manchester muestra que los escorpiones aparecen con una frecuencia superior a la de otros integrantes del grupo en rocas de esa antigüedad, un dato compatible con la presencia de formas primitivas en ecosistemas de agua dulce.

El aporte de esta confirmación a la historia de la evolución

El Dr. Greg Edgecombe, investigador emérito del Museo de Historia Natural del Reino Unido y coautor del estudio, explicó que “en aquella época, la frontera entre la tierra y el mar estaba mucho menos definida”.

Por eso, según dijo, el ejemplar ofrece “una visión fascinante de cómo los primeros animales se adaptaron a estos entornos cambiantes”.

“Incluso podría representar un linaje que regresó al agua después de que sus antepasados ya hubieran comenzado a vivir en tierra firme”, agregó el especialista.