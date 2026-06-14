Tobías, el joven de Aluminé que apuesta por la producción de miel de calidad

Se apresta a realizar la primera cosecha de su campaña. Serán 17 colmenas que cuida con el apoyo de la Provincia.

Tobías Romero está a la espera del mes de septiembre para iniciar la cosecha de miel de 17 colmenas, luego de meses de hibernación de las abejas. Para ese momento, se aseguró de contar con el equipamiento necesario para la extracción de una cantidad importante de miel del tipo multifloral que, según prevé, será de más de 200 kilos.

Es uno de los pocos jóvenes que se dedica a la actividad de apicultura en Aluminé . La escuela agrotécnica donde cursó la secundaria, un curso en el Centro de Formación Profesional Agropecuario (CFPA) N° 4, y el continuo acompañamiento de mentores, formaron su perfil profesional y emprendedor con un oficio que lo motiva a seguir capacitándose, construir vínculos y a crecer económicamente.

Los nuevos recursos de trabajo pudo comprarlos gracias a un crédito de 3 millones de pesos que accedió bajo el programa “Inclusión Financiera para Juventudes” que el gobierno de la Provincia ofrece para acompañar el crecimiento de proyectos de inversión de jóvenes de 18 a 35 años, en toda la provincia. Adquirió cinco cajas por 10 kilos de cera estampada, 20 colmenas y un centenar de alzas.

“Lo que más me gusta del emprendimiento es que es una práctica poco común en esta zona, creo que a la juventud le cuesta un poco empezar este tipo de trabajo siendo la localidad uno de los pocos lugares que te ayuda a empezar y a explorar cosas, a investigar, a conocer un poco más sobre esta actividad y los diferentes tipos de mieles, por ejemplo”, opinó el joven de 25 años.

Puesta a punto del emprendimiento

Hace dos años inició el emprendimiento propio de producción de miel con cinco colmenas que le regalaron. “Ahora las abejas están en reposo, están hibernando, las llevé a Bajada del Agrio porque es una zona más cálida y así sufren menos las bajas temperaturas”, explicó. “Ahora lo más importante es mantener las colmenas con alimento, así que cada dos o tres semanas voy a verlas”, comentó.

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El joven vive en una chacra ubicada en la zona productiva de la localidad donde, junto a su tío Sebastián, trabaja en la siembra y cosecha de verduras y la cría de animales. Y además, impulsa nuevos proyectos.

“El año pasado empecé a trabajar un invernadero de hongos que pienso retomarlo más adelante, tengo todos los materiales, pero no tengo tiempo”, explicó, reflejando su permanente dedicación al trabajo y predisposición para asumir nuevos desafíos.

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Los lazos de compañerismo y contención son fundamentales en su vida cotidiana, ya que es lo principal que destaca cuando habla de su emprendimiento. “Lo más importante es el acompañamiento, muy seguido vamos a ‘chusmear’ las colmenas y siempre hay un amigo que te acompaña y no te deja solo”, valoró y recalcó que “cuando uno no puede por sí mismo, sabe que el otro está”.

En el mismo sentido, realza la figura de quienes fueron y continúan siendo sus orientadores que cumplieron un papel fundamental desde los primeros pasos en el oficio, hasta la actualidad, como su tío quien lo incentivó a empezar en la apicultura. Inclusive, el asociativismo también está presente en su vida: “Estoy trabajando en la conformación de una asociación junto a nueve compañeros que cursamos en el CFPA N° 4, tenemos un apiario y ya estamos con las primeras reuniones de trabajo”, expuso.

Para él, la asignación del crédito fue de gran ayuda. “No cualquiera puede comprar esta cantidad de recursos y tener la posibilidad de aumentar la producción, así que me vino muy bien para el emprendimiento”, admitió. “La verdad que este tipo de créditos sirven bastante ya que, hoy, con lo que cuesta arrancar, es un gran empuje para aquel que recién se inicia”, ponderó.

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El presente de Tobías está atravesado por su empeño en sostener el crecimiento y darle impulso a su emprendimiento. Proyecta a futuro tener más colmenas, adquirir un vehículo propio que facilite los traslados, se propone continuar con capacitaciones “para conocer más del tema y conocer más amigos”, y seguir contando con una red de apoyo formada por personas que son pilares fundamentales en su crecimiento personal y su camino emprendedor.