Quién era el hombre y de qué murió tras descompensarse en plena Avenida Argentina

El triste fallecimiento ocurrió este martes en horas de la mañana. Personal del SIEN y Comisaría Primera trabajaron en el lugar.

El adulto mayor falleció en uno de los sectores más transitados de la capital.

El fallecimiento repentino de un hombre en plena Avenida Argentina , ocurrido durante las primeras horas de la mañana del martes, conmocionó a la ciudad capital. Las primeras informaciones, conocidas en el momento, daban cuenta de una inesperada descompensación frente a la sede del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

En el lugar, rápidamente se apersonó personal policial que brindó los primeros auxilios, incluidas las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que resultaron nulas. Posteriormente, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) constataron el fallecimiento alrededor de las 7:42 .

En el sector se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Primera quienes, junto a Criminalística, realizaron el vallado para permitir el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrolló el procedimiento, el sector permaneció resguardado y con presencia policial. Además, la Avenida Argentina permaneció cortada en sentido hacia el norte desde la intersección con calle Independencia.

Quién era el hombre fallecido y cuál fue el motivo del deceso

Esta mañana, el comisario inspector coordinador de la Dirección Seguridad, Marcos Mazzone, confirmó en diálogo con LU5 que la persona fallecida era un adulto mayor de 75 años, quien aparentemente “venía caminando y naturalmente se desvaneció”.

Además, Mazzone descartó que se tratara de una persona en situación de calle y explicó que probablemente “debería venir a hacer algún tipo de trámite o que circulaba circunstancialmente por el lugar”.

Esta tarde, LM Neuquén pudo confirmar que el hombre fallecido era Edgardo Edmundo Fieg, de 75 años, quien tenía domicilio en la capital de Neuquén.

Las fuentes consultadas informaron también que los motivos que terminaron con el fatal desenlace fue un paro cardíaco.

Otro estremecedor caso de muerte

El pasado 28 de julio, un hombre en situación de calle de unos 40 años murió dentro de las instalaciones de un cajero automático del banco ICBC, ubicado en pleno centro de Neuquén.

El hallazgo se dio a primera hora de la mañana, cuando personal de limpieza asistió a trabajar a la sede bancaria, según informó en este momento el comisario inspector Marcos Mazzone a LM Neuquén.

Al arribar, se encontraron con el cadáver del hombre y dieron aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en el lugar, en Juan B. Justo 50.

El referente policial confirmó que no se hallaron signos de criminalidad. En el lugar se convocó a personal de Criminalística y al médico legista, al tiempo que se dio aviso al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Mazzone mencionó que en el lugar se hallaron objetos personales y elementos que indicaban que el hombre pernoctó en el sitio.

El hombre hallado muerto fue identificado como Carlos Miguel Gonzalez. Los médicos forenses indicaron que el hombre falleció de un tromboembolismo pulmonar agudo.

Los especialistas confirmaron que la muerte de Gonzalez fue de causa natural y que no encontraron signos externos de criminalidad.