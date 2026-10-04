Viviendas para adultos mayores en Neuquén: cuándo abre el complejo de La Sirena con pileta climatizada

Son 32 viviendas, un Centro de Día y una pileta climatizada para adultos mayores en La Sirena. La obra ya supera el 89% y costó $2.400 millones.

El Centro de Día que se construye en el barrio La Sirena.

El barrio La Sirena , en la ciudad de Neuquén, está a punto de sumar un complejo que no tiene antecedentes recientes en la capital: un conjunto de 32 viviendas destinadas exclusivamente a personas mayores, acompañado por un Centro de Día y una pileta climatizada.

La obra, que ejecuta el Gobierno provincial a través del programa Neuquén Habita , registra un avance del 89,65% y su inauguración está prevista para el último trimestre de 2026.

Según informó la Provincia, el proyecto demandó una inversión de 2.400 millones de pesos financiada íntegramente con fondos propios, en un contexto donde se ha retirado el Estado nacional de la obra pública.

La pileta climatizada en el Centro de Día del barrio La Sirena.

La propuesta va más allá de la entrega de viviendas. El complejo funciona con soluciones habitacionales con servicios de atención primaria de la salud y espacios recreativos, educativos y deportivos, con la idea de que los residentes encuentren en un mismo predio buena parte de lo que necesitan para su vida cotidiana.

Viviendas para adultos mayores en el barrio La Sirena: mirada comunitaria

El Centro de Día funcionará como eje de ese esquema, con un abordaje interdisciplinario de las personas mayores, mientras que la pileta climatizada apunta a sostener la actividad física durante todo el año, un aspecto fundamental en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la autonomía.

Desde el Ejecutivo describieron la iniciativa como un modelo de atención y cuidado "con mirada comunitaria", orientado a promover la autonomía, el desarrollo humano, el sentido de pertenencia y la integración social de los adultos mayores.

La Provincia presenta el complejo como parte de un cambio en su política habitacional, en el que el Estado asume un rol central en la planificación, la construcción y la regulación del acceso a la vivienda, y no solo como financiador.

"Sabemos que el problema habitacional impacta en los distintos rangos etarios", señaló el gobernador Rolando Figueroa al presentar el balance de sus primeros mil días de gestión.

La frase resume el planteo de fondo: la falta de vivienda no es solo un problema de familias jóvenes, sino también de una población mayor que muchas veces llega a la vejez sin techo propio o en condiciones habitacionales precarias.

El modelo no quedará limitado a la capital. A comienzos de octubre, la Provincia anunció la licitación de otras 32 viviendas y un Centro Integral para adultos mayores en Plaza Huincul, lo que sugiere que el esquema de La Sirena funcionará como prototipo para replicar en el interior.

Petróleo para financiar obra social

Figueroa enmarcó la obra en su estrategia de gestión. "El Estado debe ser administrado de manera transparente y eficiente", sostuvo, y explicó que la idea es volcar los recursos de la explotación hidrocarburífera en infraestructura que sostenga el crecimiento y, a la vez, ayude a diversificar la matriz económica.

El mandatario volvió además sobre la herencia que, según su diagnóstico, recibió al asumir: un déficit de 4.000 millones de dólares en infraestructura. Frente a ese cuadro, dijo, la prioridad son "las viviendas, hospitales, rutas y escuelas, que son las obras que mejoran la vida de la gente".