Siete agujas y dos horas de horror: así falló la ejecución de Christa Pike

Los abogados revelaron la brutal secuencia que vivió la condenada a muerte en la prisión de Tennessee.

Los abogados de Christa Pike presentaron ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito un documento judicial que expone con precisión lo que ocurrió dentro de la prisión Riverbend de Nashville el pasado 30 de septiembre, cuando el estado de Tennessee intentó ejecutar a la condenada por inyección letal y fracasó.

Según el escrito, el procedimiento se extendió por más de dos horas, el equipo utilizó numerosas agujas para intentar establecer las vías intravenosas —al menos siete en el brazo izquierdo, una de ellas retirada con una doblez de 90 grados— y se administraron dos dosis completas de pentobarbital sin que Pike muriera.

La hipótesis central de la defensa es que el fármaco no ingresó al torrente sanguíneo, sino al tejido subcutáneo, porque las venas cedieron y el equipo de ejecución no lo advirtió. "Aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado", señala el expediente, citado por la Associated Press.

Aun así, el equipo preparó y administró una segunda dosis letal. Ambos brazos de Pike llegaron al hospital hinchados, quemados y con ampollas.

El médico anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo de defensa, afirmó a la BBC que las dos dosis administradas habrían bastado para causar la muerte si el fármaco hubiera circulado por la sangre. La defensa también atribuyó parte del problema a la trombocitosis que padece Pike —una condición de plaquetas elevadas— que podría haber formado coágulos en los sitios de inyección, obstruyendo el paso del pentobarbital hacia las venas.

El Departamento de Correcciones de Tennessee no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido y se limitó a señalar que "siguió todos los pasos del protocolo legal de ejecución aprobado por la Fiscalía General". Las últimas palabras conocidas de Pike durante el procedimiento fueron: "El brazo me va a reventar".

El gobernador Lee suspendió las ejecuciones de 2026

La magnitud del fracaso tuvo consecuencias institucionales inmediatas. El gobernador republicano Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes de 2026 en Tennessee y ordenó una revisión externa e independiente para determinar con precisión qué ocurrió. La medida recuerda a lo sucedido en abril de 2022, cuando Lee interrumpió la ejecución de Oscar Smith horas antes del procedimiento y encargó una auditoría que luego concluyó que el estado no había cumplido con su propio protocolo desde 2018, y que el ejecutor no contaba con formación sanitaria formal.

El documento presentado ante el Sexto Circuito también reveló que el Departamento de Correcciones discutió internamente si tenía obligación legal de brindarle atención médica a Pike antes de trasladarla al hospital. La defensa presentó recursos de emergencia ante varios tribunales durante la noche del procedimiento.

Pike permanecía hospitalizada, intubada y sin recuperar la consciencia. El personal médico trabaja para eliminar el pentobarbital de su organismo. Los recursos federales de su defensa continúan en trámite ante el Sexto Circuito, que horas antes de la ejecución había concedido una suspensión que la Corte Suprema revocó en una decisión de 6 a 3 para autorizar al estado a proceder.

La madre de la víctima, Colleen Slemmer, May Martínez, lo resumió ante la AP con una frase que condensa 31 años de espera: "No obtuve justicia para mi hija".