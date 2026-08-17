Peligra la continuidad del único instituto y Añelo podría quedarse sin carreras terciarias

Las autoridades de IETEPA aseguran que podrían cerrar las carreras antes de que termine el año. Qué necesitan para subsistir.

Las autoridades de IETEPA aseguran que podrían cerrar las carreras antes de que termine el año.

El único centro de educación terciaria de Añelo atraviesa una situación crítica, con carreras que dejarán de dictarse este año y otras que enfrentan un futuro incierto. Las autoridades de este espacio pidieron apoyo al Ministerio de Educación para evitar que los jóvenes de la localidad tengan que mudarse a otras ciudades si quieren seguir estudiando.

El Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo (IETEPA) ofrece tecnicaturas gratuitas con inserción laboral en Vaca Muerta pero, ante la falta de apoyo de las operadoras petroleras, podría cerrar sus carreras y dejar a sus 180 alumnos sin alternativas de educación superior.

Liliana Leguizamón , directora de IETEPA, aclaró que la institución no tiene fines de lucro y brinda educación gratuita y de calidad a las personas que quieren obtener herramientas para insertarse en el mundo del trabajo. En su oferta educativa se incluyen la tecnicatura en Seguridad e Higiene, en Recursos Humanos, y en Logística y Abastecimiento.

En diálogo con LU5, detalló que el Instituto no recibe apoyo del Estado provincial. Por el contrario, depende de la Fundación Pilares de Añelo, que financia la institución a través de aportes de operadoras petroleras. Ante el retiro de las grandes empresas, la continuidad del centro educativo corre peligro.

Cuatro fueron los sismos registrados durante el viernes 18 en Añelo, producto de la actividad de Vaca Muerta. Claudio Espinoza

"Nosotros recibimos el acompañamiento de Fundación Pilares de Añelo, de la Municipalidad, de empresas, pero actualmente ese acompañamiento no alcanza y bueno, estamos en una situación bastante crítica con alguna de las tecnicaturas", aseguró la directora.

Leguizamón aclaró que el IETEPA ofrece títulos oficiales avalados por el Consejo Provincial de Educación. Aunque los estudiantes no tienen que pagar una cuota, la formación resulta útil para permitirles acceder a empleos vinculados a la operación en Vaca Muerta. Para las empresas, se trata de una alternativa para obtener personal calificado en el mismo emplazamiento petrolero.

En la entrevista radial, aclaró que la Tecnicatura es Recursos Humanos es financiada por la empresa Shell, que ya anunció que no va a continuar con sus aportes en 2027. La Tecnicatura en Seguridad e Higiene es sostenida por Pluspetrol, que ya tiene a algunos estudiantes cursando el segundo año.

La tercera opción educativa, que forma técnicos en Logística y Abastecimiento, enfrenta una situación más crítica. Es financiada por la Fundación Pilares de Añelo a través de ingresos que obtiene por distintas capacitaciones, pero que suelen ser insuficientes para la demanda del instituto.

"Lo que nosotros estamos pidiendo hoy es que a través del Ministerio de Educación se haga cargo de lo que es la planta funcional del instituto y de los sueldos de los docentes, que es ahí donde radica el mayor inconveniente para sostener una carrera", expresó Leguizamón.

Un futuro incierto para los estudiantes

La directora aclaró que el IETEPA se creó con mucho esfuerzo de los vecinos con la intención de que los jóvenes no abandonen Añelo una vez que terminan la escuela secundaria. Hoy, apuntan a que el centro educativo no desaparezca por falta de financiamiento y deje a la localidad sin opciones de formación.

El instituto tiene una matrícula de 180 estudiantes y, entre sus mayores problemas se cuenta la incertidumbre por la carrera de Logística y Abastecimiento. "Hoy no podría llegar a término, los estudiantes que están actualmente cursando no podrían llegar a fin de año", se lamentó.

La carrera tendrá una duración de dos años, uno menos que las tecnicaturas que dictan universidades privadas.

Leguizamón aclaró que pidieron ayuda al gobierno provincial, pero aún no hay novedades sobre un posible salvataje para el centro educativo. "Desde el inicio y en el mes de junio dimos a conocer esta situación a las distintas autoridades, a los distintos organismos. Hemos enviado nota al Consejo Provincial de Educación, a los distintos ministerios, pero de ninguno hemos recibido ninguna respuesta", aseguró.

Para la directora del IETEPA, es importante sostener alternativas de formación para los jóvenes de la zona. "Todos sabemos que Añelo es el epicentro de Vaca Muerta y nos preocupa que los habitantes de esta localidad no tengan lo primordial, lo fundamental, que es poder formarse gratuitamente, ya que todas las empresas piden mano de obra calificada", reclamó.