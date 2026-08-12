El corazón de Vaca Muerta busca profesionales en salud: los detalles

Abrieron las inscripciones para la carrera presencial de tres años con validez nacional. El 18 de agosto se realizará una charla informativa.

La presentación de la Tecnicatura Superior en Enfermería en Rincón de los Sauces se realizará el martes 18 de agosto, con una charla informativa para despejar consultas e inquietudes de estudiantes. El encuentro comenzará a las 11 en el Cine Casa de la Cultura local.

Esta formación, que comenzará el 25 de septiembre, es resultado del trabajo de articulación entre los ministerios de Educación y Salud junto con el municipio. El objetivo es responder a la creciente demanda de profesionales en este sector y para garantizar salidas laborales de mejor calidad para las y los neuquinos.

La directora de Educación Superior del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ana Laura Sotz, expresó que “esta oferta académica única forma parte de una firme voluntad política del gobierno provincial que prioriza la formación y jerarquización profesional en Neuquén”.

“Es una medida que nos convoca a seguir construyendo una comunidad educativa comprometida con una sociedad más justa, democrática y responsable, desde una institución que trabaja cada día con el propósito de perfeccionar y mejorar la calidad educativa”, agregó Sotz.

La carrera tendrá una cohorte con duración de tres años bajo la modalidad de cursado presencial intensivo con encuentros los viernes y sábados en las instalaciones de la escuela especial N°14. La formación también contará con prácticas profesionalizantes gestionadas en articulación con el área de salud local en diferentes establecimientos de Rincón de los Sauces durante días hábiles.

Las personas interesadas en inscribirse —dentro del rango etario entre los 18 y 35 años— tendrán que presentar fotocopias del título secundario, o certificado de título en trámite —en caso de ser recientes egresados—, del DNI que acredite una residencia en la provincia de cinco años y partida de nacimiento actualizada (con menos de seis meses desde su emisión). Toda la documentación deberá certificarse por juez de paz.

El período de inscripciones permanecerá disponible online entre el 18 y el 28 de agosto en el sitio web.

La tecnicatura se establece con el Plan de Estudios N° 768, igual al que se imparte en la capital neuquina, con validez nacional, pensado y diseñado con la impronta territorial, desde una propuesta de formación pública, gratuita y de calidad para jóvenes de Vaca Muerta y el Alto Neuquén.