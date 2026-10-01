Un petrolero murió de un paro cardíaco en un yacimiento en Añelo

La Policía trabaja en el lugar para avanzar con las diligencias correspondientes. Ocurrió en Rincón del Mangrullo.

Un trabajador petrolero murió en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en cercanías de Añelo. Se trataba de un chofer perteneciente al Sindicato de Camioneros.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por LM Neuquén , el cadáver del hombre fue hallado por un compañero de trabajo cuando ingresó a su turno laboral, este jueves a primera hora de la mañana. La víctima fatal era oriunda de Mendoza.

El Sindicato de Petroleros indicó que el fallecimiento se produjo por causas naturales y se trató de un paro cardiorrespiratorio.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal confirmó el fallecimiento, pero dado que se trata de un reciente hecho, no se pudo ampliar la información. Según se indicó, la Policía trabaja en el lugar para avanzar con las diligencias correspondientes.

Muerte de petroleros: otros casos similares

En los últimos meses, se han registrado casos similares de fallecimientos de trabajadores petroleros. En abril de este año, murió José Petit, quien fue encontrado muerto en su dormitorio.

Tenía 51 años y trabajaba para la empresa de servicios Transbox, contratada por la operadora Pluspetrol, encargada de la explotación del yacimiento La Calera, a 30 kilómetros de la ciudad de Añelo.

El hombre no se presentó a trabajar y sus compañeros decidieron ir a su habitación a buscarlo; al llegar, confirmaron la fatal noticia. Dentro del módulo, lo encontraron muerto.

Desde Pluspetrol aseguraron que, al tomar conocimiento de la situación, dieron inicio a los protocolos y se presentó el médico del yacimiento que constató la muerte presuntamente relacionada con un evento cardiovascular.

En tanto, un mes después, en mayo, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. La víctima fue identificada como Darío Ruiz, un soldador de 43 años que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, relató que lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo lo hallaron cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

Este caso, sin embargo, se trató de un accidente laboral. Ruiz murió a causa de un shock hipovolémico tras ser aplastado por un caño.