Ranking QS: Aunque cede posiciones, la UNCo confirma su liderazgo en la Patagonia

Los recortes presupuestarios impactaron en desempeño de la institución más importante de Neuquén y Río Negro. El panorama con el financiamiento sigue complicado en el Congreso y en la Justicia.

Entrega de diplomas, la semana pasada, a graduados de las facultades de Informática, Ciencias Agrarias, Turismo y el CRUB de la UNCo.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es la casa de estudios pública de la Patagonia mejor posicionada en la edición más reciente del QS (World University Rankings: Latin America & the Caribbean) . Sin embargo, el desempeño de la institución, cuyos asentamientos se encuentran distribuidos en las provincias de Neuquén y Río Negro , viene en franco descenso desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023.

En el Ranking QS de 2024, publicado a fines de 2023, la UNCo se ubicaba en la franja 251–300 a nivel latinoamericano, por lo que se consolidaba ya como la referencia académica del sur argentino. En el período 2024–2026, la UNCo conservó el liderazgo entre las casas de altos estudios patagónicas, pero experimentó un desplazamiento descendente hacia la franja 301–350.

¿Qué es el Ranking QS? El World University Rankings es un sistema global de clasificación de instituciones de educación superior elaborado anualmente por la consultora británica de análisis educativo Quacquarelli Symonds. Junto con el Times Higher Education (THE) y el Ranking de Shanghái (ARWU), es considerado uno de los tres monitores universitarios de mayor impacto e influencia internacional.

¿Cuáles son algunos de los indicadores que explican el retroceso de posiciones de la universidad de la UNCo? Hay tres métricas de la metodología QS que lo explican:

En el rubro Red Internacional de Investigación (International Research Network) se observa una desaceleración en proyectos y publicaciones conjuntas con instituciones extranjeras.

Reputación Académica y entre Empleadores: Hubo, según QS, un estancamiento en la percepción global frente a universidades de la región (Brasil, Chile y Colombia) que incrementaron su producción de alto impacto.

Citas por Artículo Científico: También se verifica una pérdida de tracción en el impacto global de sus investigaciones publicadas.

Este comportamiento, es preciso subrayar, no es aislado; refleja una tendencia generalizada en el sistema universitario público argentino, expuesto a una dramática tensión desde 2024 por la congelación presupuestaria y la devaluación de insumos para investigación.

Si se observa el desempeño de las otras cuatro instituciones que, con la UNCo, integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPa), en el último Ránking QS solamente aparece la Universidad Nacional de Río Negro en las posiciones 351–400/+400. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco está fuera de la nómina pública de las mejores 400 instituciones; la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, no alcanza los umbrales mínimos de citación e indexación requeridos por QS y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, directamente no aparece en los registros.

El ranking QS para América Latina evalúa a más de 400 instituciones sobre la base de ocho indicadores (reputación académica, reputación del empleador, proporción académicos/estudiantes, personal con doctorado, red internacional de investigación, citas por artículo, artículos por facultad e impacto web). Las universidades que no ingresan en la franja pública publicada carecen de métricas auditadas suficientes dentro de la base Scopus/Elsevier para esa edición, precisa la institución.

Contexto

El contexto en el que se conocen los indicadores no es el mejor para la educación superior estatal. Desde el miércoles 30 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre de 2026, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU, CONADU Histórica, FATUN) junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) llevaron adelante -con dispar acatamiento global, aunque alto en Neuquén-, medidas de fuerza con paralización de actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% frente a la inflación acumulada y reclaman un reajuste salarial del 33,4%. La última oferta formal del Poder Ejecutivo en paritarias, sin embargo, fue de un 3%. En esa línea, se anunció la convocatoria a la 5.ª Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre de 2026, en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

Por otra parte, el miércoles 30, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, emitió una nueva resolución mediante la cual intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo perentorio de 5 días hábiles con la medida cautelar que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795). La medida exige la recomposición e indexación de los salarios de docentes y no docentes por el índice IPC acumulado, así como la actualización del programa de becas estudiantiles.

Entretanto, la discusión económica de fondo se traslada al Congreso Nacional en torno al proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo, que asignó un monto total de 7,3 billones de pesos para el sistema universitario. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un cálculo técnico que establece en 11 billones de pesos el piso mínimo necesario para sostener gastos de funcionamiento, investigación, hospitales universitarios y recomposición salarial real.

La brecha de casi 3,7 billones de pesos (más del 33% de diferencia) mantiene trabado, hasta ahora, un posible acuerdo político y parece configurar ya un escenario de continuidad del conflicto en el Congreso y en los claustros.