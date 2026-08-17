Pensaron que su hijo dormía en el auto y manejaron 100 kilómetros sin notar que había muerto

Un matrimonio que viajaba por una autopista creyó que el joven de 31 años descansaba, pero había sufrido un infarto.

Los padres, que viajaban en los asientos delanteros, se dieron cuenta que el hijo no respondía después de 100 kilómetros.

Un hombre de 31 años de nacionalidad rumana murió mientras viajaba en un auto particular por una autopista del norte de Italia . La víctima se desplazaba en el asiento trasero del vehículo sin que sus padres advirtieran su deceso durante un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros .

El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo, en un tramo de la autopista A21 Turín-Piacenza comprendido entre los peajes de Casteggio y Voghera, en la región de Lombardía.

El vehículo circulaba con destino a la ciudad de Turín, con el padre de la víctima como conductor y su madre en el asiento del acompañante . Durante el recorrido, la pareja atribuyó la falta de interacción del joven a que se encontraba descansando en la parte posterior del vehículo.

Sin embargo, al no obtener respuesta tras llamarlo, decidieron detener la marcha del automóvil en la banquina para chequear si estaba bien. Fue en ese momento que comprobaron que el hombre había perdido el conocimiento y no presentaba pulso.

Ante esta situación, dieron aviso inmediato al centro de emergencias 118 de Pavía para solicitar asistencia médica en el lugar.

Cual fue la causa de la muerte

Los profesionales del Servicio de Emergencias acudieron al punto indicado de la carretera a los pocos minutos de recibida la alerta a través del 112. Sin embargo, el personal sanitario únicamente pudo confirmar la muerte del ocupante, sin posibilidad de realizar maniobras de reanimación.

Las autoridades determinaron que el fallecimiento se produjo de forma repentina como consecuencia de un infarto. De acuerdo con las declaraciones brindadas por los padres a los agentes intervinientes, el hombre de 31 años padecía afecciones cardíacas de carácter leve antes de emprender el viaje.

Las autoridades y los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero comprobaron que el hombre ya estaba muerto.

Según el testimonio de los progenitores citados por el diario local Corriere della Sera, la víctima había pronunciado sus últimas palabras aproximadamente 100 kilómetros antes del punto donde se detuvo el vehículo.

El informe preliminar señala que el sujeto murió sin emitir señales de auxilio ni manifestaciones de dolor que alertaran a sus padres.

Dónde detuvieron el auto y confirmaron la trágica muerte

La detención del vehículo y la constatación del deceso de la víctima se produjeron en las inmediaciones de Voghera, una comuna perteneciente a la provincia de Pavía, en la región de Lombardía. La localidad se sitúa a 246 kilómetros al norte de Roma y cuenta con una población de 39.238 habitantes.

El tramo de la autopista A21 donde ocurrió el suceso conecta diversas arterias viales del norte del país de intenso tráfico de vehículos particulares y de carga.

El tránsito en la zona funcionó con normalidad tras la finalización de las pericias médicas y policiales realizadas sobre la banquina.