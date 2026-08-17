En pleno oeste neuquino: lo vieron por las cámaras cuando trepaba una reja para entrar a una casa

El hecho sucedió este lunes por la madrugada. El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió este lunes por la madrugada. El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre mayor de edad fue demorado durante la madrugada en el oeste, luego de ser detectado por las cámaras de seguridad cuando intentaba ingresar a una vivienda con presuntas intenciones de robo . El operativo policial contó con el trabajo conjunto entre el Monitoreo Urbano y la Comisaría 16.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el episodio ocurrió cuando un operador de la División Centro de Monitoreo Urbano observó, a través de uno de los domos de vigilancia, que un sujeto trepaba las rejas de un domicilio.

Ante la situación, desde el centro de monitoreo se dio aviso de inmediato al personal policial para que se dirigiera hasta el lugar con el objetivo de individualizarlo.

Lo interceptaron a pocas cuadras

Efectivos de la Comisaría 16 acudieron rápidamente y lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de las calles Concordia y Casilda. Tras interceptarlo, los policías se entrevistaron con la propietaria de la vivienda que había sido blanco del intento de ingreso.

La mujer constató que el sector de acceso presentaba daños, por lo que los investigadores consideraron que el hombre habría intentado ingresar al domicilio con fines de robo.

A partir de los daños constatados y de la intervención policial, el sospechoso fue demorado por presunta tentativa de robo. La damnificada realizó la denuncia correspondiente en la dependencia policial y se dio intervención a la Justicia, que deberá determinar las medidas a seguir respecto del hombre.

El procedimiento volvió a poner de relieve el rol de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano en la detección de situaciones sospechosas y la coordinación con los móviles policiales para intervenir antes de que se concrete un delito.

Fueron demorados por vender ropa de trabajo que habría sido robada de una empresa

Una investigación por el robo de indumentaria laboral de una empresa del Parque Industrial de Centenario llevó este domingo a la Policía hasta una feria de Neuquén capital. En uno de los puestos de Plaza Boca encontraron varios elementos que coincidían con los denunciados como sustraídos y que estaban siendo ofrecidos a la venta.

El procedimiento fue realizado este domingo por personal de la Comisaría 21ª del barrio Melipal, luego de que surgiera un dato clave durante la investigación: parte de la ropa de trabajo faltante podía estar comercializándose en esa feria.

El hallazgo permitió recuperar una parte de los elementos denunciados como robados y abrió una nueva línea investigativa para reconstruir qué ocurrió desde que la mercadería desapareció del predio de la empresa hasta que terminó expuesta para su comercialización en un puesto de Neuquén.

El robo fue descubierto en un contenedor

Según la información policial, el caso comenzó cuando un empleado de la empresa afectada advirtió que el candado de uno de los contenedores ubicados en el predio estaba dañado. Al revisar el lugar, constató el faltante de distintos elementos utilizados por los trabajadores. Entre lo sustraído había botas de seguridad, mamelucos ignífugos identificados con el logo de la empresa y guantes de seguridad anti impacto.

Se trata de indumentaria especialmente utilizada en ámbitos industriales y que, por sus características, permite ser identificada con mayor facilidad. En este caso, algunos de los mamelucos conservaban el logo de la compañía, un detalle que posteriormente resultaría clave para reconocerlos en la feria.

La denuncia fue ampliada y la Policía comenzó a avanzar sobre distintas pistas para intentar determinar dónde habían terminado los elementos y si existían personas que estuvieran intentando comercializarlos.

Una pista llevó a los policías hasta Plaza Boca

El dato que permitió avanzar surgió cuando un compañero de trabajo informó que parte de la indumentaria presuntamente robada estaría siendo ofrecida a la venta en un puesto de la feria que funciona en Plaza Boca. Con esa información, efectivos de la Comisaría 21ª se dirigieron al lugar acompañados por el denunciante.

Una vez en la feria, el trabajador observó los artículos exhibidos y reconoció varios de ellos como pertenecientes a la empresa, principalmente los mamelucos ignífugos que todavía conservaban el logo identificatorio de la firma.

La coincidencia entre los objetos denunciados y los que estaban a la venta motivó la inmediata consulta con la fiscalía interviniente. El objetivo ahora será determinar si todos los elementos hallados corresponden al mismo hecho y establecer de qué manera llegaron hasta el puesto.

La responsable del puesto aseguró ante los efectivos que había adquirido la mercadería en Bolivia. Sin embargo, cuando le solicitaron documentación que permitiera comprobar el origen de los elementos, no pudo presentar comprobantes que acreditaran su procedencia. Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro preventivo de toda la indumentaria reconocida por el denunciante, mientras continúa la investigación para establecer cómo llegaron los elementos hasta el puesto de la feria y determinar eventuales responsabilidades.

Los objetos secuestrados fueron trasladados hasta la Comisaría 21ª, donde quedaron depositados y a disposición de la Justicia. La investigación seguirá ahora bajo la órbita de la fiscalía, que deberá reconstruir el recorrido de la mercadería y definir las responsabilidades que pudieran surgir.