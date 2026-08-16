Neuquén apuesta fuerte por la inteligencia artificial: casi 9 mil docentes ya se capacitaron

La IA es el curso más elegido entre casi 20 propuestas gratuitas de la Escuela Digital Neuquina, que además otorgan puntaje docente.

Cerca de 9.000 docentes neuquinos ya se capacitaron a través de la Escuela Digital Neuquina.

Cerca de 9.000 docentes neuquinos ya se capacitaron a través de la Escuela Digital Neuquina , la plataforma de formación impulsada por el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Educación.

A siete meses de su lanzamiento, la propuesta reúne cerca de 20 cursos gratuitos, autoasistidos y con puntaje docente reconocido por el Consejo Provincial de Educación (CPE) .

Entre todas las opciones, hay una que despierta especial interés: Inteligencia Artificial , que encabeza el ranking con 1.222 interesados .

Le siguen Ciudadanía Digital, con 889 inscriptos, y Clases en Entornos Virtuales, con 884 cursantes.

Los cursos que más eligen los docentes

El listado de las capacitaciones más demandadas se completa con propuestas vinculadas a nuevas tecnologías y herramientas para el aula:

Tecnología e Infancias: 745 cursantes.

Narrativas Digitales: 710.

Modelado en 3D: 591.

Clubes de Debate: 562.

Laminado en 3D: 543.

Ley Micaela: 263.

Comunicar Ideas al Estilo TED: 251.

Los números muestran el creciente interés de los educadores por incorporar herramientas digitales y nuevas metodologías de enseñanza a sus prácticas.

Una capacitación que no tiene horarios ni fronteras

La plataforma fue desarrollada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización para ampliar las posibilidades de formación docente en todo Neuquén.

Las propuestas son gratuitas, asincrónicas, autoasistidas y autoevaluativas, por lo que los docentes pueden cursarlas sin depender de horarios fijos ni trasladarse.

Además, la oferta alcanza a educadores de todos los niveles y modalidades y también a estudiantes de institutos de formación docente.

Del total de certificados, más de 8.800 corresponden a docentes del ámbito público, mientras que 181 pertenecen al sector privado.

Más cursos y nuevas herramientas

Durante 2026 se incorporaron diez nuevas propuestas formativas con puntaje docente avalado por el CPE.

La oferta sumó contenidos relacionados con inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, programación en Python, realidad aumentada, tecnologías inmersivas y Big Data.

También se incorporaron cursos sobre educación ambiental, habilidades comunicacionales y perspectiva de género en el ámbito escolar.

El objetivo: achicar la brecha entre las escuelas

Desde Educación explicaron que las capacitaciones se diseñan a partir de un diagnóstico permanente de las necesidades de las comunidades educativas y del trabajo con equipos técnicos y facilitadores.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, destacó que la plataforma permite avanzar hacia una formación docente más federal y accesible.

“Cualquier docente, desde cualquier punto de la provincia y dispositivo, pueda acceder a capacitación de calidad con puntaje docente y sin limitaciones”, señaló.

Además, planteó que uno de los objetivos es reducir la brecha entre las escuelas rurales y urbanas, aprovechando la tecnología para acortar distancias y generar nuevas oportunidades.

Cómo acceder a los cursos

La inscripción a la Escuela Digital Neuquina se realiza a través de escueladigitalneuquina.neuquen.edu.ar. Los usuarios deben registrarse una sola vez para acceder a las propuestas.

El servicio está destinado exclusivamente a docentes y estudiantes con domicilio en Neuquén, Río Negro y Mendoza.