Una simulación tecnológica arrojó el resultado exacto frente a Bolivia. Sorpresa por los delanteros que heredarían el poder de fuego.

La contundente predicción de la IA para la Selección sin Messi

La Selección argentina se prepara para el primero de los tres duelos amistosos programados para esta fecha FIFA que quedará marcada en la historia del fútbol mundial por el "último baile" de Messi con la albiceleste, tras anunciar su retiro del combinado. En esta primera prueba tendrá por delante a Bolivia, en un duelo que se disputará este martes en Córdoba y tiene horarios confirmados.

En torno a este primer duelo post Mundial 2026 y con la ausencia del capitán que solo disputará el último encuentro, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre cómo será el duelo de esta jornada y se la jugó sobre cuáles serán las claves del encuentro. Sin dudarlo, anunció quiénes tienen posibilidades de ser los goleadores.

La Selección argentina volverá a salir a la cancha este miércoles para medirse con Bolivia , en el comienzo de una fecha FIFA que tendrá un significado especial por lo que marcará para el equipo nacional.

Análisis: La diferencia de jerarquía individual y el historial en territorio argentino marcan una ventaja muy clara para el equipo local. Con un planteo ofensivo repleto de dinamismo en tres cuartos de cancha, la Selección tiende a resolver este tipo de compromisos con autoridad.

Scaloni habló de su continuidad y reveló quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina.

Julián Álvarez: Referencia constante en el frente de ataque. Su movilidad y capacidad para definir de primera lo ubican como principal candidato al gol.

Efectividad en los últimos metros: Si la Selección logra convertir temprano, el desarrollo del trámite se abrirá para que aparezcan espacios y transiciones rápidas.

Explotación de bandas y carrileros: Las proyecciones de los laterales para generar el 2-1 por fuera permitirán abastecer a los delanteros ante un rival que apostará a un bloque defensivo replegado.

Intensidad y dinámica en el medio campo: Con futbolistas de gran manejo y recuperación en la zona central, Argentina buscará asfixiar la salida boliviana desde los primeros minutos.

Cómo fue el primer once que paró Scaloni desde la final del Mundial 2026.

El partido se disputará desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Será la primera presentación de la Albiceleste después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, definida en el tiempo extra. Para este compromiso, Lionel Scaloni tendría prácticamente definido el equipo, aunque todavía mantiene una duda en la zona ofensiva del mediocampo: Valentín Barco o Franco Mastantuono.

Entre las novedades del equipo aparecen Agustín Giay y Facundo Medina, quienes se ubicarían en los laterales de la defensa. Medina ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, que durante los entrenamientos trabajó de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, en tanto, Exequiel Palacios ingresaría por Enzo Fernández, mientras que Nicolás Paz tendría un lugar desde el inicio para desempeñarse como enlace con los dos delanteros. La dupla de ataque estaría conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sergio Dovio

La fecha FIFA tendrá además un condimento especial por tratarse de los últimos partidos de Lionel Messi con la Selección argentina. El capitán disputará su último encuentro con la Albiceleste el martes 6 de octubre frente a Benín, en el Estadio Monumental.

Del otro lado estará Bolivia, que llega golpeada por sus últimos resultados. El seleccionado quedó eliminado en el Repechaje rumbo al Mundial 2026 tras perder ante Irak y, posteriormente, encadenó tres derrotas: 4-0 frente a Escocia, 4-0 ante Argelia y 2-0 contra Paraguay.

Aforo reducido

La particularidad estará en las tribunas, ya que el público no podrá ocupar la totalidad del estadio. La FIFA sancionó a la AFA por cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios realizados por espectadores argentinos durante los partidos del Mundial 2026 ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. La medida también incluyó una multa económica.

La Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá cerrada, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual. A su vez, la Platea Este Roberto Gasparini estará reservada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales. La medida implica además el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

La previa

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Oscar Villegas.