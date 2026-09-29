Pudo ser una tragedia: un árbol cayó sobre sus vehículos y ahora necesita ayuda

La víctima es un conocido cartero de la región que se quedó sin herramientas de trabajo.

El vecino ahora necesita la solidaridad de todos para salir adelante.

Pudo ser una tragedia, pero afortunadamente no lo fue. Sin embargo, un reconocido vecino de la región necesita ahora la ayuda de todos. La historia ocurrió en Villa La Angostura , cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre dos vehículos y dejó a un cartero sin las herramientas que necesita para trabajar .

El damnificado es Jorge Salvo , quien actualmente continúa realizando repartos de manera tercerizada . La caída del árbol destruyó la moto que utiliza diariamente para esa tarea y también afectó seriamente un automóvil que había preparado para trabajar durante los días de lluvia.

El árbol cayó en el terreno de la vivienda que Salvo alquila y, aunque pasó muy cerca de la construcción, no llegó a impactarla. La peor parte se la llevaron sus vehículos.

Gentileza: Diario Andino.

Necesita la ayuda de todos

En diálogo con FM Andina, el damnificado contó que por suerte “no tocó la casa, no afectó a ninguna persona”. Sin embargo, Salvo quedó ante una difícil situación económica debido a que su movilidad es indispensable para generar ingresos.

Además, descartó cualquier responsabilidad del dueño de la propiedad por lo sucedido.

“Yo alquilo la casa y no responsabilizo al propietario, porque fue un desastre natural. Soy el afectado en el sentido de lo material, fui perjudicado”, sostuvo. “Yo alquilo la casa y no responsabilizo al propietario, porque fue un desastre natural. Soy el afectado en el sentido de lo material, fui perjudicado”, sostuvo.

Gentileza: Diario Andino.

Se quedó sin su principal herramienta de trabajo

La moto era el vehículo que Salvo utilizaba habitualmente para recorrer Villa La Angostura y realizar los repartos. Después de la caída del árbol quedó seriamente dañada y, por el momento, no puede utilizarla para continuar con su actividad.

“Me rompió todo", resumió el cartero.

El daño representa mucho más que la pérdida de un vehículo. Su actividad depende de la cantidad de repartos que puede realizar, por lo que quedarse sin movilidad también significa no poder generar normalmente sus ingresos.

Gentileza: Diario Andino.

A la pérdida de la moto se sumaron los daños en su automóvil, un Renault 4, que Salvo había logrado poner en condiciones. El cartero proyectaba incorporarlo a su trabajo, principalmente para aquellos días en los que las condiciones climáticas dificultaran realizar las entregas en moto.

Una dura decisión

Ante la urgencia por recuperar su fuente de ingresos, Salvo decidió poner a la venta el automóvil dañado. La intención es conseguir parte del dinero necesario para reparar la moto o encontrar otra alternativa que le permita retomar cuanto antes los repartos.

“Aunque sea rescatar una platita como para poder arreglar mi moto”, señaló.

Mientras busca una solución, el trabajador apeló también a la solidaridad de los vecinos.

“Mi servicio en Villa lo hago con el alma”, expresó al hablar de su trabajo.

Gentileza: Diario Andino.

Cómo ayudar al cartero

Quienes quieran colaborar económicamente pueden realizar un aporte mediante Mercado Pago al alias Jorgesalvo1213.

Cualquier contribución puede ayudarlo a afrontar los gastos necesarios para recuperar su herramienta de trabajo.

Además, aquellas personas interesadas en comprar el automóvil en el estado en el que quedó tras la caída del árbol, o que quieran ofrecer algún otro tipo de ayuda, pueden comunicarse directamente al 294 533 552.