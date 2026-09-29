Caso Asaad: qué pasa con el pedido de expulsión como intendente tras la denuncia por violencia de género

El líder del PJ neuquino ya fue suspendido por sus propios compañeros de espacio, pero en el Concejo Deliberante las cosas no son tan simples. Qué está pasando.

A diez días de la denuncia por violencia de género contra José "Turco" Asaad , el tema del caso ya no es solo qué pasó en su chacra el pasado domingo 20 de septiembre, que lo resolverá la justicia. Tiene que ver si con solo esa denuncia, sin formulación de cargos, alcanza para destituir a un intendente en funciones.

Asaad es intendente de Vista Alegre por Comunidad, del sector peronista aliado al gobierno y además presidente del Partido Justicialista de Neuquén, donde ganó pero no tiene el control total de los órganos partidarios.

Más allá de lo judicial está la definición política. El mismo gobernador Rolando Figueroa dijo que, de comprobarse la veracidad de la denuncia que le hizo su expareja, "tendría que renunciar". Asaad no lo interpretó como una orden política y ya aclaró que no renunciará y que tiene "pruebas contundentes" y testigos de que esa denuncia policial "no se corresponde con los hechos".

Mientras tanto, los concejales pusieron en el freezer su remoción. El pedido para expulsarlo o suspenderlo por "inhabilidad moral" está siendo analizado en la comisión en el departamento de Legales. El Concejo Deliberante de Vista Alegre tiene siete miembros y con cinco pueden expulsarlo y con cuatro alcanzaría para la suspensión.

Violencia de género: qué opinaron los concejales y el pedido de renuncia

Lo firmaron cuatro concejales Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisol Muñoz, del MPN, y Antonio "Beco" Osés, de Juntos por la Vida.

Pero este último ya pidió retirar su firma de la nota, lo que deja el número ajustado y pone en duda si el pedido reúne el respaldo necesario. Es decir, el intendente sigue teniendo algo de apoyo político local.

No firmaron Munir Chacón, Noelia Jara y la presidenta del cuerpo, Sandra Hernández, del sector justicialista que podría ser intendenta en caso de remoción de Asaad. La definición podría demorar entre una semana y dos o tres meses.

Sin formulación de cargos ni condena

Hasta el momento, la causa no tiene siquiera una formulación de cargos contra Asaad y eso deja al Concejo Deliberante ante un dilema, y es si avanzar con una destitución basada solo en una denuncia, o esperar a que la Justicia establezca responsabilidades.

El PJ neuquino ya tomó su decisión. El Consejo Provincial suspendió a Asaad como presidente del partido y puso en su lugar a Lucas Riquelme, vice segundo, salteando a la vicepresidenta primera, Anahí Valdés.

El presidente del PJ neuquino, José "Turco" Asaad y la vice (derecha) Anahí Valdez que reclama la presidencia tras la suspensión y Lucas Riquelme, quien quedó a cargo de la presidencia.

La sucesión definitiva depende de que la Cámara Nacional Electoral confirme la expulsión de Asaad como afiliado, ya que es uno de los peronistas que se presentó a elecciones por fuera del PJ, algo que prohíbe la carta partidaria.

La palabra de Figueroa y la lectura de Asaad

El gobernador Figueroa dijo que, de comprobarse los hechos, el intendente debería renunciar. Asaad sostiene que esa frase está lejos de ser un pedido de renuncia y que el gobernador solo pidió esperar a la Justicia.

El intendente negó los hechos en declaraciones radiales y afirmó que fue él quien recibió amenazas hace varios meses después de su separación (de la que habla también el acta de denuncia policial). Habló también de "la vieja política sucia" operando para aprovechar la denuncia, y aseguró que cuenta con testigos y pruebas para su defensa.