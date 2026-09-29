Así escapó un bebé de 18 meses de una guardería para ir a buscar a su mamá al trabajo

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el pequeño caminó solo entre los vehículos hasta golpear la puerta de la oficina materna.
Un bebé de 18 meses evadió los controles de una guardería y caminó en solitario por las calles hasta llegar al trabajo de su madre en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.
El hecho ocurrió en el municipio de Braço do Norte durante las primeras horas de la mañana de un viernes, cuando el niño abandonó las instalaciones donde había sido dejado por su progenitora minutos antes, alrededor de las 7:20 de la mañana.
Sin embargo, poco después de las 8.45, el pequeño consiguió salir del predio porque el sector del patio se encontraba cerca de la entrada principal y la puerta permanecía abierta debido a las obras de infraestructura que se llevaban a cabo en el edificio.
De acuerdo con la reconstrucción que pudo realizarse gracias a las cámaras de vigilancia urbana, el bebé caminó aproximadamente cincuenta metros por la vereda. En ese trayecto, cayó al suelo al intentar sortear un desnivel, y luego se incorporó por sus propios medios y continuó su marcha, mientras a su alrededor circulaban automóviles.
Su periplo concluyó frente al edificio donde trabaja la madre, donde el niño comenzó a golpear la puerta vidriada de la oficina hasta que una recepcionista advirtió su presencia.
En ese punto, la mujer comprobó que no lo acompañaba ningún adulto y lo puso a resguardo en sus brazos antes de entregárselo a su madre. Afortunadamente, el menor no sufrió lesiones físicas.
Qué medidas tomaron con la guardería
La Secretaría Municipal de Educación y Deportes emitió un comunicado institucional en el cual se informó formalmente sobre el inicio de actuaciones sumariales.
"La Secretaría Municipal de Educación y Deportes de Braço do Norte, a través de su secretaria Joana Silva Lessa, informa que está al tanto del incidente que involucra a un niño matriculado en una unidad de educación infantil del municipio", expresó.
Luego, agregó: "En vista de los hechos, se solicitó una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias del incidente, así como para verificar los procedimientos adoptados por la unidad".
En paralelo, el organismo oficial indicó que tenía previsto adoptar acciones legales pertinentes y que la identidad del menor continuará bajo estricta reserva legal para resguardar su intimidad.
Qué decisión tomó la madre del bebé
Después del incidente, la madre del menor radicó una denuncia formal ante la Policía local y señaló que el personal del jardín no advirtió la salida del niño de manera inmediata debido a fallas en los protocolos internos de vigilancia.
Además, tomó la determinación de cambiar a su hijo de institución, incorporándolo a otra guardería cercana. "Lo recibieron muy bien. No lloró nada", manifestó a medios locales.
En tanto, la Policía Civil de Brasil confirmó la apertura de una causa penal de oficio para determinar las responsabilidades penales y administrativas del personal a cargo de la custodia del menor.
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