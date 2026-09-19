Feroz golpiza a una beba de cuatro meses: perdió la visión de un ojo y está internada grave

La niña sufrió un paro cardiorrespiratorio y permaneció varios minutos sin oxígeno. Se investiga un posible daño neurológico irreversible.

Una beba de apenas cuatro meses permanece internada en el hospital René Favaloro, de Santa Rosa, luego de haber sufrido un grave cuadro de salud que derivó en una denuncia contra sus progenitores por una posible golpiza . La niña, oriunda de 25 de Mayo, sufrió un paro cardiorrespiratorio y estuvo varios minutos sin oxígeno.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la pequeña ingresó inicialmente al hospital local la semana pasada. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales activaron el protocolo correspondiente, realizaron la denuncia y dieron intervención a la Justicia y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa.

La beba fue posteriormente trasladada de urgencia al hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica. Si bien ya pudo ser retirada del respirador, su estado continúa siendo delicado y los médicos aguardan su evolución para determinar el alcance de las lesiones.

Sufrió un paro cardiorrespiratorio y estuvo sin oxígeno

Uno de los principales puntos que preocupa a los profesionales es el posible daño neurológico que habría sufrido como consecuencia del tiempo que permaneció sin oxigenación tras el paro cardiorrespiratorio.

Según fuentes oficiales citadas en relación con el caso, todavía deben realizarse distintos estudios para establecer si las lesiones neurológicas serán permanentes y cuál podría ser su alcance. Desde el hospital señalaron que existe la posibilidad de que la niña quede con una discapacidad de gravedad.

“Posiblemente quede con una discapacidad muy grave y aún falta determinar qué tipo y qué apoyos necesitará”, indicaron desde el centro de salud al referirse a la evolución que deberá atravesar la pequeña.

Además, la beba presenta una grave afectación de la visión. Una de las fuentes vinculadas al caso señaló que la pérdida de visión de uno de sus ojos ya estaría confirmada, mientras que los profesionales continúan evaluando la evolución del otro ojo para determinar si también quedará afectado de manera permanente.

Investigan un posible caso de maltrato infantil

La denuncia fue realizada por el hospital de 25 de Mayo luego de recibir a la niña y advertir la gravedad de su cuadro. A partir de entonces tomó intervención la Justicia, que inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades.

Los progenitores de la beba, el padre de quien se indicó que sería integrante de la Policía de La Pampa y su pareja, permanecen en libertad mientras avanza la investigación. Sin embargo, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento respecto de la pequeña.

Mientras se desarrollan las actuaciones y se realizan las pericias médicas, la beba quedó bajo el cuidado de su abuela.

De acuerdo con medios locales, además, no sería el primer episodio en el que un hijo de la pareja habría sufrido una golpiza. En ese contexto, las lesiones que presenta actualmente la niña serían compatibles con un posible episodio de maltrato infantil, una hipótesis que deberá ser corroborada por la investigación judicial y los estudios médicos.

Reclamos por la protección de la infancia

El caso también generó cuestionamientos de organismos vinculados con la protección de niños y adolescentes, que reclamaron una mayor intervención de los organismos estatales encargados de detectar y prevenir situaciones de violencia familiar.

Por el momento, la investigación busca reconstruir qué sucedió durante las horas previas al ingreso de la beba al hospital y establecer el origen de las graves lesiones que presenta.

La evolución médica será determinante para conocer el alcance de las secuelas neurológicas y visuales. Mientras tanto, la niña continúa internada en el hospital René Favaloro y permanece bajo protección judicial y al cuidado de su abuela.