Encontraron un bebé muerto dentro de una bolsa enterrada mientras hacían un pozo

El hallazgo ocurrió cuando operarios cavaban para instalar postes de luz. Buscan determinar si nació con vida o si se trató de una pérdida del embarazo.

Un grupo de operarios que realizaba pozos para instalar postes de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto en su interior. El hallazgo ocurrió este viernes y provocó conmoción entre los vecinos de la zona.

Tras el descubrimiento ocurrido en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, intervino la Policía y se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho. Los investigadores buscan establecer cuándo murió el bebé y qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera enterrado dentro de una bolsa.

Luego del hallazgo, algunos vecinos señalaron a los padres del bebé ante la Policía. Ambos fueron demorados y trasladados para prestar declaración, aunque recuperaron la libertad pocas horas después.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría reconocido ante las autoridades que el bebé era suyo. De acuerdo con esa versión, habría manifestado que sufrió un aborto espontáneo y que, por ese motivo, dejó el cuerpo dentro de una bolsa.

Sin embargo, esa explicación todavía debe ser contrastada con los resultados de los estudios forenses. La Fiscalía espera especialmente las conclusiones de la autopsia para determinar qué ocurrió y si existen elementos que permitan confirmar o descartar la versión brindada por la mujer.

Cómo fue el hallazgo

El episodio ocurrió cuando los operarios trabajaban en el frente de una vivienda y realizaban una excavación para colocar un poste de luz. Mientras avanzaban con el pozo, encontraron una bolsa enterrada.

Ante la situación, los trabajadores dieron aviso a las autoridades. Poco después llegaron efectivos policiales y personal sanitario para intervenir en el lugar y constatar el hallazgo.

Un vecino de la zona declaró ante la Policía y relató en diálogo con Crónica TV que, cuando llegó al lugar, ya se encontraban trabajando efectivos policiales y personal sanitario. Además, confirmó que fueron los operarios quienes encontraron la bolsa mientras realizaban el pozo.

La autopsia será clave para la investigación

La autopsia está prevista para este sábado y será determinante para establecer las circunstancias de la muerte. Entre los principales interrogantes que deberá responder el estudio se encuentra si el bebé llegó a nacer con vida o si murió antes del nacimiento.

Los investigadores aguardan también conocer las causas concretas de la muerte y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Con esos resultados, la Fiscalía podrá avanzar en la investigación y determinar si la versión aportada durante las primeras declaraciones coincide con las conclusiones de los peritos.

Por el momento, la investigación continúa abierta y la principal expectativa está puesta en el resultado de la autopsia.