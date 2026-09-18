Un bebé de 28 días grave por fracturas de cráneo y rastros de cocaína: detuvieron a la madre y el padrastro

La Justicia busca determinar qué ocurrió y quiénes fueron responsables de las graves lesiones.

Un estremecedor caso de supuestos maltrato e intoxicación infantil conmociona a la provincia de Córdoba . Un bebé de tan solo 28 días, oriundo de la localidad de Balnearia , permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Neonatal de la capital provincial, tras haber ingresado con fracturas múltiples y rastros de cocaína en su organismo.

El hecho se desencadenó cuando sus padres, una mujer de 26 años y un hombre de 33, trasladaron al lactante al Hospital Iturraspe de San Francisco manifestando que presentaba problemas respiratorios.

Sin embargo, la revisión médica reveló un cuadro de extrema gravedad que obligó a su inmediata derivación e intervención judicial.

"Ingresó con un severo cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria, y con aparentes golpes físicos. Una vez que se logró estabilizar ese cuadro, se determinó que presentaba golpes externos y un examen más exhaustivo confirmó al menos una fractura en el cráneo y en la región del omóplato", confirmó el fiscal de Morteros, Francisco Payges.

Ante el hallazgo de drogas en los análisis clínicos, la fiscalía ordenó la detención inmediata de ambos progenitores biológicos. "Ambos están detenidos bajo la imputación de lesiones graves calificadas por el vínculo, aunque no se descarta modificar la calificación dada la gravedad del cuadro. Además, al presentar vestigios de cocaína en sangre, le dimos intervención a la Fiscalía de Narcotráfico de San Francisco", agregó el fiscal.

En tanto, el parte médico indica que el menor se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Por orden de la Justicia, los otros dos hijos de la mujer, de 10 y 12 años, fueron apartados del domicilio familiar mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El recorrido del bebé hasta Córdoba

De acuerdo con la investigación, los padres llevaron inicialmente al bebé a un centro de salud de Balnearia porque presentaba dificultades para respirar. Allí se constató un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria y se dispuso su traslado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

Una vez estabilizado, los médicos realizaron estudios más exhaustivos. Fue entonces cuando detectaron golpes externos y lesiones óseas, entre ellas una fractura de cráneo y otra en la zona del omóplato. También se estableció que algunas de las lesiones serían recientes, mientras que otras tendrían una antigüedad superior a las 48 horas.

Qué pasó durante los primeros 28 días de vida

Uno de los principales interrogantes que intenta responder la investigación es cuándo y cómo se produjeron las lesiones y en qué circunstancias el bebé estuvo expuesto a la cocaína.

También se analiza su historia clínica desde el nacimiento. De acuerdo con lo informado por el fiscal, en los registros del parto no surgirían signos de abstinencia al momento del nacimiento, aunque todavía se investiga si pudo existir consumo durante el embarazo.

En paralelo, la Fiscalía procura establecer si existían antecedentes de violencia o situaciones de vulnerabilidad en el entorno familiar. Los primeros testimonios recogidos en la localidad también son materia de análisis dentro de la investigación.

Qué pasó con los otros dos hijos

La mujer tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, que también residían en el domicilio familiar. Tras la detención de los adultos, intervino el organismo de niñez y los menores quedaron bajo el cuidado de una abuela mientras se evalúa su situación.

El intendente de Balnearia, Miguel Méndez, aseguró que el caso generó conmoción en la localidad y sostuvo que, hasta ahora, el municipio no tenía registrados antecedentes de intervenciones similares con esa familia.

También señaló que ambos adultos tenían actividad laboral y que la madre había sido asistida durante su embarazo y al momento del nacimiento, sin que —según su relato— se hubiera detectado una situación que generara una alerta previa.