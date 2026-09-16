Cómo sigue Lorenzo, el bebé quemado por la grave imprudencia del pasajero de un ómnibus: habló la mamá

Lo evaluará un cirujano. Creen que deberá permanecer internado al menos 10 días más. Qué dijo su madre del hombre que causó el accidente.

Cómo sigue Lorenzo, el bebé quemado en un ómnibos por la grave imprudencia de un pasajero: habló la mamá.

El Hospital Andrés Ísola, de Puerto Madryn, brindó un parte médico acerca de la salud de Lorenzo, el bebé de seis meses que sufrió importantes quemaduras durante un viaje en ómnibus hacia esa ciudad de la provincia de Chubut desde la de Viedma, en Río Negro.

Lorenzo viajaba en brazos de su mamá en el micro de larga distancia cuando a otro pasajero, que intentaba guardar su equipo de mate en el portaequipajes, se le cayó el termo y se derramó agua caliente sobre el bebé.

Según indicaron desde el hospital de Puerto Madryn, el pequeño presenta quemaduras en el tórax, el cuello, el abdomen y una de sus piernas, pero se encuentra estable, aunque permanece en observación.

El estado de salud de Lorenzo

Lorenzo se encuentra en la sala de Pediatría del Hospital Ísola, vendado y con calmantes debido al dolor que le provocan por las quemaduras.

De acuerdo con lo estimado por los médicos, debería seguir internado alrededor de diez días más.

Para este miércoles está prevista la evaluación de un cirujano que determinará con mayor precisión el grado de gravedad quemaduras sufrió y cómo continuará el tratamiento.

Lorenzo está internado en el Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn, Chubut.

Natán Matías Fernández, padre del bebé, pidió ayuda a través de sus redes para permanecer junto a él durante la internación.

La familia atraviesa una situación económica compleja y él está actualmente sin trabajo, por lo cual publicó el alias LA.ALVEAR.16 correspondiente a la cuenta a su nombre en el Banco Macro, para quien quiera y pueda colaborar.

"Un terrible accidente"

El pasajero que provocó el accidente, un hombre de 26 años de quien no trascendió la identidad, fue imputado por el delito de lesiones graves culposas.

No obstante, la mamá de Lorenzo, Aldana Orellano, aseguró que lo ocurrido fue un accidente y valoró, además, que tras el episodio, el hombre se mantuvo en contacto permanente con la familia.

“No fue nada a propósito. Fue un accidente, terrible accidente, como cualquiera. Me pudo haber pasado a mí”, le dijo Aldana a Canal 12.

La mujer confirmó que el joven está en Puerto Madryn y “está al tanto de todo”.

“Está en contacto constantemente con mi mamá, pregunta por mí, pregunta por mi bebé”, aseguró la mujer.

También dijo que el hombre se puso a disposición para ayudar a la familia durante los días en los que deberán permanecer en la ciudad chubutense

“Contamos con su ayuda y todo su apoyo”, afirmó la mamá de Lorenzo.

Pedido de colaboración

Aldana remarcó que la permanencia en Puerto Madryn implica gastos de alimentación, traslados y otras necesidades que puedan surgir a partir del tratamiento de Lorenzo, para una familia cuya situación económica es muy ajustada.

Ella está alojada en un albergue ofrecido por el hospital, mientras que el papá del bebé y otros familiares consiguieron hospedaje mediante la intervención de trabajadoras sociales.

“Es solventar gasto tras gasto, por la movilización, por las comidas, por el sustento y por las cosas que necesite mi bebé cuando lo vea el cirujano”, explicó Aldana.

Por esta razón, la familia continúa solicitando colaboración mientras acompaña la recuperación del pequeño en Chubut.