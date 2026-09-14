La escena fue registrada a pocos kilómetros de una colonia situada en un área protegida. En esta época del año ya no hay ejemplares adultos.

El tierno video de un lobo marino bebé en una playa de la Patagonia.

La playa de Rada Tilly, en la provincia de Chubut , fue escenario de un momento que, sin dejar de ser relativamente común, no es registrado con frecuencia por las cámaras de los celulares.

Una usuaria de Instagram, la creadora digital y realizadora audiovisual radatillense Francina Isgró, publicó la escena captada este fin de semana de un lobo marino bebé en la orilla de la localidad balnearia ubicada al sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La presencia de lobos marinos en Rada Tilly tiene que ver con su cercanía con el Área Protegida Punta Marqués, una de las colonias de lobos marinos más importantes de la Patagonia , situada a poco más de cinco kilómetros de distancia.

Punta Marqués es, además, una de las pocas colonias que se mantiene en crecimiento. En los últimos diez años se ha multiplicado por 10 la cantidad de nacimientos anuales y creció más de un 60% la población de esta especie.

Cada año nacen en el área protegida decenas de lobos marinos, con el récord de 125 nacimientos en una temporada, registrada en el censo de 2025 que realizó la Municipalidad de Rada Tilly.

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Muchos de estos ejemplares incursionan en las aguas más cercanas a las playas de Rada Tilly y así se producen escenas como las registradas por Isgró que la describió con sencillez y precisión: “Me crucé con un bebé”.

Por qué un bebé y no un adulto

El hecho de que haya sido un lobo marino recién nacido y no un adulto tampoco es casual: tiene que ver con la época del año.

Es que los lobos marinos forman colonias para reproducirse y descansar en las costas de la Patagonia.

La plataforma rocosa de Punta Marqués es un área elegida donde ejemplares de esta especie llegan a partir de diciembre y permanecen hasta mayo.

Entre marzo y mayo, cuando se consolida el período de reproducción, la colonia llega a su número máximo.

Luego, al llegar el mes de mayo, los adultos regresan al mar para alimentarse mar adentro, en tanto que las crías y juveniles permanecen en la colonia.

El crecimiento de la colonia

En la actualidad, la cantidad de ejemplares en el apostadero de lobos marinos de Punta Marqués está estimada en más de 5.500.

Cuando se realizaron los primeros estudios, en 1990, los investigadores del área no registraban nacimientos, por lo que la colonia era considerada no reproductiva y el número de individuos no superaba los 400 ejemplares.

El Área Natural Protegida Punta Marqués, gestionada por el Municipio de Rada Tilly a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, fue creada en 1984, precisamente, para proteger la colonia de lobos marinos de un pelo, una especie que durante el siglo XX fue diezmada por la explotación comercial.

La colonia se encuentra en una zona intangible, de la que se permite el avistaje pero está prohibido por ley acercarse a más de 500 metros a la redonda.

El objetivo de esta restricción, por la que se establecen multas, es proteger a la colonia, ya que, si se camina muy cerca de los lobos, los animales huyen corriendo hacia el mar, y estas estampidas frecuentemente causan la muerte por aplastamiento de cachorros o incluso individuos adultos.