El chico de 17 años pudo avisar a la policía de Caleta Olvia, que logró interceptar la Saverio blanca, liberar a su amigo y detener al conductor. Qué pretendía.

Retuvo a dos adolescentes en su camioneta; uno logró escapar e intentó atropellarlo.

Un hombre fue detenido en Caleta Olivia luego de ser acusado de retener contra su voluntad a dos adolescentes dentro de su camioneta , una Volkswagen Saveiro de color blanco, con la que paseó a uno de ellos durante un largo rato por distintas zonas de la ciudad costera del noreste de Santa Cruz.

Además, luego de que uno de los chicos logró escapar corriendo, el conductor logró rastrearlo y al divisarlo en otra zona distinta donde los había encarado, intentó atropellarlo con el vehículo.

El hecho está siendo investigado por la Justicia y quedó caratulado como privación ilegítima de la libertad , mienbtras se dispuos que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza la causa.

¿Cómo comenzó el presunto secuestro?

Uno de los adolescentes se presentó visiblemente nervioso ante la Policía y relató que había sido interceptado junto a su amigo en inmediaciones del gimnasio Pacho Cerda, sinformó El Caletense.

Según ese aviso inicial, el conductor de la camioneta habría intentado obligarlos a permanecer en el rodado. El chico les explicó que él había logrado escapar y alejarse del lugar, pero que su amigo no pudo salir del vehículo.

Según manifestó, se había alejado lo más rápido que pudo del lugar, y decidió dar aviso porque no sabía hacia dónde se podrían estar llevando a su amigo.

En base a su testimonio, se emitió una alerta al sistema de emergencias 911, para que se iniciara una búsqueda con los datos que aportó el menor.

El operativo y la detención del conductor

Con la denuncia en marcha, la Policía desplegó un operativo por distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, los efectivos localizaron una camioneta de características similares en una zona comprendida entre dos barrios del sector norte de Caleta Olivia.

Cuando los agentes se acercaron para intervenir, lo que encontraron cerró con lo que el chico había contado con mucho nerviosismo en la comisaría.

Tras el aviso del menor que logró escapar corriendo, el servicios de Emergencias 911 coordinó el rastreo de la camioneta por las calles de Caleta Olivia (foto ilustrativa).

En ese momento, dos personas descendieron de la camioneta utilitaria: una era un hombre mayor de edad y la otra, un adolescente.

Pero además, lo primero que dijo este último ante los policías es que se encontraba allí en contra de su voluntad.

Ante este segundo testimonio, el conductor fue aprehendido y la camioneta quedó secuestrada. Su identidad y datos personales no fueron informados por la policía, que colabora con la Justicia para tratar de determinar exactamente qué pasó.

Vueltas por Caleta Olivia

En su declaración testimonial posterior, el joven que había estado solo con su captor, dando vueltas a bordo de la Saverio, dio detalles sobre la secuencia que le tocó vivir.

Señaló que, cerca de las cinco de la tarde, se encontraba con su amigo en un barrio de Caleta Olivia cuando el conductor se detuvo y les indicó que subieran a la camioneta.

Una vez dentro, según su relato, comenzaron a recorrer diferentes sectores de la ciudad.

Qué les pedía a los adolescentes

Durante el trayecto, el hombre le habría reclamado que le entregaran 150.000 pesos.

Ante la negativa de los dos muchachos, y siempre de acuerdo con su denuncia, el hombre habría reaccionado con enojo y haciendo maniobras bruscas con el vehículo, hasta que en determinado momento se detuvo.

Fue en esa circunstancia cuando uno de los jóvenes consiguió bajarse y salir corriendo del lugar.

El adolescente que quedó atrapado en el vehículo aseguró además que recibió amenazas relacionadas con posibles agresiones físicas.

Por otra parte, contó que más tarde, mientras circulaban por otro barrio, el conductor habría vuelto a localizar al joven que se había escapado e intentado embestirlo con la camioneta, aunque no habría logrado alcanzarlo.

Quedó detenido

La investigación fue caratulada como privación ilegítima de la libertad y quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1.

La Secretaría Penal de Turno dispuso que, cumplidos los plazos legales, el hombre aprehendido continúe detenido mientras avanza la investigación.

En el procedimiento intervino personal policial especializado en investigaciones y también la Oficina de Infancias y Adolescencias.

Por el momento, la Justicia se concentra en obtener una declaración testimonial del segundo adolescente, que logró escapar y dar aviso a la Policía en la emergencia.

Confían en que, superado el difícil momento, podrá aportar nuevos elementos para reconstruir la secuencia completa del hecho.