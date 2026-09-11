Es en una zona de yacimientos donde opera una compañía canadiense. Que podrían hallar cuando excaven.

Encontraron oro en un lugar de la Argentina que nunca se exploró: una minera avanzará con perforaciones.

La empresa canadiense Daura Gold anunció una colocación privada de deuda para financiar sus proyectos de exploración de oro y plata en Sudamérica, incluyendo proyectos puntuales en Cerro Bayo y La Flora , dentro del Macizo del Desado , de la provincia de Santa Cruz.

La compañía minera informó que busca colocar hasta 8.695.652 unidades a un precio de 0,23 dólares canadienses por unidad, con un ingreso bruto máximo de 2 millones de dólares canadienses, equivalentes a aproximadamente 1.450.000 dólares estadounidenses.

En el anuncio, la firma canadiense indicó que busca recursos para avanzar con sus actividades de exploración en Argentina y Perú .

En Santa Cruz, Daura Gold contempla continuar los trabajos en Cerro Bayo y La Flora y avanzar con nuevas perforaciones, donde ya fueron halladas vetas de oro en superficie.

Los trabajos realizados en La Flora durante 2026 encontraron muestras con valores de hasta 63,88 gramos de oro por tonelada y 175,34 gramos de plata por tonelada, según informó el diario santacruceño Nuevo Día.

Al mismo tiempo, fue identificada presencia de oro visible dentro de material de veta rico en sílice. Los estudios delimitaron cuatro vetas mineralizadas dentro de un corredor de aproximadamente 100 metros de ancho, a lo largo de unos 380 metros.

La canadiense Daura Gold busca oro en La Flora, en Santa Cruz.

De acuerdo con lo que se informó, estas estructuras forman parte de un sistema de vetas que puede rastrearse durante aproximadamente un kilómetro en superficie.

Otros muestreos anteriores, informados por Latin Metals -la empresa a la que Daura Gold le compró la participación en el área-, detallaron valores aún más altos, de hasta 82 gramos de oro y 1.239 gramos de plata por tonelada, además de confirmar también la presencia de oro visible.

Nunca hubo perforaciones

El aspecto que vuelve especialmente interesante a La Flora es que nunca fue perforado.

Hasta ahora, los resultados provienen fundamentalmente de trabajos y muestras obtenidas en superficie.

Daura Gold ya presentó las solicitudes de permisos para incorporar La Flora a su segunda etapa de exploración y, precisamente, los planes contemplan realizar allí los primeros pozos destinados a probar el sistema de vetas.

Es decir: despejar la incógnita acerca de si las altas concentraciones en la superficie continúan en profundidad.

A la par, la firma canadiense viene trabajando además en Cerro Bayo, otro proyecto del Macizo del Deseado donde durante su primera campaña completó 18 perforaciones sobre diez objetivos y obtuvo intersecciones con mineralización de oro y plata.

La minera busca ahora avanzar con una segunda fase y ampliar la exploración en ambos proyectos.

La búsqueda de fondos, con la colocación de deuda anunciada este miércoles 9 de septiembre, y la confirmación de que parte de ellos serán destinado a los proyectos en Santa Cruz, muestran que la empresa ya tiene decidido avanzar en un plazo breve con la segunda etapa de perforaciones.

En este punto, la principal expectativa estará puesta en La Flora debido a que no se sabe qué se podría hallar bajo la superficie.

La exploración minera y los datos que se obtengan serán los que finalmente determinen si se desarrolla un proyecto de mayor envergadura.