El costo de la canasta familiar mensual ya superó el millón de pesos en cuatro, todas del Sur. La fuerte brecha con la más barata del país.

Tres provincias de la Patagonia en el podio de los changuitos de supermercado más caros del país.

El último Changuito Federal , el relevamiento elaborado por la consultora Analytica para dimensionar y comparar el costo de vida en las provincias argentinas, ubicó a tres de la Patagonia en el podio: Santa Cruz , Chubut y Río Negro.

A fines de agosto de 2026 , en esos tres lugares las familias debieron lidiar con precios de los alimentos y artículos básicos más caros del país.

Y si se abre el foco al Top 5, nuevamente los valores más altos se concentran en la misma zona, con Tierra del Fuego en el cuarto lugar y la aparición de Neuquén en el quinto.

Cartón lleno para la Patagonia.

El changuito patagónico

Santa Cruz encabezó el ranking de la cantidad de dinero necesaria para costear la compra mensual de una familia tipo de dos adultos y dos menores: allí, para llenar el changuito hacen falta $1.044.640.

En segundo lugar se ubicó Chubut, apenas por debajo con $1.030.321, mientras que el útlimo escalón del podio le quedó a Río Negro, con $1.006.832.

El estudio utiliza los mismos productos, marcas y cantidades en todas las jurisdicciones para garantizar que los valores sean comparables entre sí.

Por encima del millón de pesos

Detrás del podio, otras dos provincias patagónicas completaron el cuadro de los changuitos más caros del país.

Tierra del Fuego se ubicó en el cuarto lugar, con $1.002.496, superando también la barrera del millón de pesos, que hasta junio de 2026 no superaba ninguna provincia. En julio fueron dos y ahora la cantidad asciende a cuatro.

El costo del changuito de supermercado en agosto de 2026, provincia por provincia.

Neuquén es la primera que aparece apenas por debajo de ese umbral, con $999.797.

La provincia más barata

En el otro extremo del ranking se ubicó La Rioja, con el changuito más económico del relevamiento: $910.748.

De este modo, la diferencia entre el extremo más caro y el más barato alcanzó los $133.892.

No resulta una cifra menor, considerando por ejemplo que en este mes de septiembre de 2026, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es de $383.000.

Chubut, con más inflación

El ranking del costo del changuito no coincidió en agosto con el de las provincias que tuvieron más inflación en el mes. Es decir: donde los precios de la canasta baja subieron más.

Aún así, hay una coincidencia entre las dos nóminas: una vez más, en la cima aparece una jurisdicción patagónica.

En ese item, Chubut registró la mayor suba del país durante agosto, con un avance del costo de la canasta básica del 4,8%.

El segundo lugar, en cambio, está fuera de la región: Mendoza marcó 3,9%, y La Rioja quedó tercera, pese a que pese al salto pronunicado se mantuvo con los costos más bajo: allí el incremento mensual fue del 3,7%.

En el otro extremo, Río Negro tuvo la menor variación del período, con apenas 0,5%, seguida por La Pampa, con 0,6%, y Chaco, con 0,8%.

Lo que más aumentó en agosto de 2026

Entre los productos, la cebolla lideró los aumentos generalizados, con subas de fuerte contraste, de entre 10% y 40% según la provincia. En todas, igualmente, muy por encima del índice inflacionario general.

La diferencia en el costo mensual de la canasta familiar entre Santa Cruz (la más cara) y La Rioja (la más barata) superó los 130.000 pesos.

El aceite de girasol subió entre 2% y 4% en la mayoría de las jurisdicciones, aunque en Jujuy y Salta los incrementos llegaron a 5,2% y 7,2%, respectivamente.

Los fideos también aumentaron: entre 4% y 7% en general, con picos de 9,6% en San Juan y 11,5% en Salta.

Canasta básica y salarios

Analytica explicó parte de la dispersión de precios por la heterogeneidad del costo de vida entre regiones.

En Santa Cruz, por ejemplo, el changuito representó el 19,8% de la suma de dos salarios promedio del sector privado y el 22,5% de dos salarios del comercio minorista.

En Neuquén, en cambio, esas proporciones fueron del 14,9% y el 31,8%.

El caso más extremo se dio en Santiago del Estero, donde el costo de la canasta equivalió al 42,4% de dos salarios del comercio, el porcentaje más alto de todo el relevamiento.