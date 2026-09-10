El INDEC dará a conocer la inflación de agosto: esperan que esté por debajo del 2%

Las principales consultoras prevén que se ubique por debajo de los resultados de julio. Qué espera el gobierno nacional.

La baja sería por el menor ritmo de aumento de los precios de alimentos y el fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) dará a conocer el dato de inflación de agosto , que tanto las consultoras y el Gobierno esperan que se ubique por debajo del 2%. Si eso ocurre, será el menor registro desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

La difusión del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) concentra expectativa por las proyecciones elaboradas por distintas consultoras, que anticiparon una fuerte desaceleración en la variación mensual. La baja sería por el menor ritmo de aumento de los precios de alimentos y el fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno .

En el Gobierno esperan esté por debajo de los 2 puntos porcentuales, incluso alrededor del 1,5%. En efecto, las consultoras privadas anticipan que la inflación retomó su camino a la baja y la variación de precios registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubicó en una suba del 1,7%, son datos que habilitan la esperanza oficialista.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación del 1,7%, el mismo nivel que registró CABA, donde los rubros que más subieron durante agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,6%; seguido por Salud, con un 1,9%; y Alimentos y bebidas, que subieron un 1,8%.

La inflación que esperan las consultoras privadas

Las consultoras privadas proyectan entre 1,4% y 1,9%. El cálculo más bajo fue el de la Fundación Libertad y Progreso, que proyectó una suba de 1,4%. Eco Go ubicó su previsión en 1,5%, una cifra que igualaría el menor dato mensual registrado durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Por otra parte, C&T Asesores Económicos calculó una variación de 1,6%, mientras que Analytica la situó en 1,7%. La proyección más alta correspondió a Invecq, con un aumento previsto de 1,9 por ciento.

"El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno", sostuvieron los economistas de C&T.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

La firma LCG sondeó una variación del 1,4% en el promedio de los precios de alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas.

Ese rubro tiene una incidencia relevante dentro del índice general, por lo que su evolución resulta determinante en las estimaciones para agosto. La moderación de esos precios fue uno de los factores que llevó a las entidades privadas a revisar sus cálculos mensuales.

El dato que publique el INDEC será especialmente importante para el Gobierno, que busca consolidar la desaceleración de la inflación como uno de los principales resultados de su gestión. Aunque una cifra cercana al 1,7% todavía estaría lejos de la promesa de inflación cero, representaría una de las pocas señales económicas favorables en medio de un escenario complejo.

A las 16 horas se conocerá entonces el nuevo resultado inflacionario. La publicación incluirá el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de agosto, luego de un mes en el que las estimaciones privadas se concentraron entre 1,4% y 1,9%.

El informe oficial establecerá la cifra nacional y permitirá comparar ese resultado con las previsiones de las consultoras, con el comportamiento del indicador porteño y con el 1,5% de mayo de 2025.