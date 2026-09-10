Así se escapaba el joven que mató a su novia de un disparo en el cuello: cómo fue su detención

El padrastro de Camila también fue baleado y está internado. Su familia reveló detalles acerca sobre los celos del joven: "No la dejaba vivir".

Los primeros testimonios indicaron que la pelea estaba relacionada con los celos del joven.

Un brutal femicidio se conoció este martes, donde Elías Barrionuevo, un joven de 19 años es el principal acusado de matar a su novia y balear al padrastro de la chica en una discusión. Tras cometer el brutal crimen escapó pero finalmente fue hallado en las últimas horas.

Camila recibió un disparo en el cuello y murió poco después de ingresar al Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Su padrastro, por otro lado, sufrió heridas en las piernas y un roce de bala en la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro.

El femicidio ocurrió el martes alrededor de las 19 horas en una vivienda de Almagro al 2500 , en el barrio San Alberto de Ituzaingó. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Barrionuevo llegó hasta la casa donde vivía Camila y comenzó una discusión con ella. Los primeros testimonios indicaron que la pelea estaba relacionada con los celos del joven.

En medio de la discusión intervino Jorge Eduardo González, padrastro de la chica, para intentar defenderla. Barrionuevo entonces sacó un arma de fuego que llevaba entre sus prendas y disparó varias veces. Uno de los proyectiles alcanzó a Camila en el cuello. González recibió un balazo en cada pierna y otro le rozó el cráneo.

El acusado quedó alojado en la DDI de Morón después de ser capturado en General Rodríguez. (Foto: DDI Morón/Policía Bonaerense)

Una vecina llamó al 911 después de escuchar las detonaciones, y cuando los policías de la Comisaría 4° llegaron, encontraron a la chica tendida en la calle, gravemente herida. La trasladaron en un patrullero hasta el hospital, donde los médicos intentaron asistirla, pero Camila murió por la lesión provocada por el disparo.

En la escena, los peritos recogieron cinco vainas servidas y otros elementos que serán examinados. Las pruebas balísticas deberán precisar cuántos disparos realizó el atacante y desde qué distancia.

Las cámaras registraron la fuga del joven femicida

Después del ataque, Barrionuevo escapó corriendo. Una cámara de seguridad de la zona lo grabó mientras se alejaba con ropa deportiva y un objeto en una de sus manos que podría ser el arma utilizada contra Camila y su padrastro. L

Finalmente fue encontrado después de cuatro allanamientos en distintos domicilios. Además, otros dos hombres de su entorno quedaron detenidos por haberlo ocultado durante la noche posterior al crimen.

La Policía lo encontró el miércoles por la tarde en General Rodríguez.

La Policía inspeccionó domicilios vinculados con la familia del sospechoso y detuvo a dos hombres de 28 y 34 años acusados de haberle dado refugio y ayudarlo a mantenerse oculto. Según fuentes de la causa, ambos habrían alojado a Barrionuevo durante la primera noche de la fuga. Quedaron imputados por encubrimiento y también fueron puestos a disposición de la Justicia de Morón.

"Él era muy tóxico, no la dejaba vivir"

La familia de Camila contó que la relación entre los jóvenes atravesaba conflictos frecuentes. “Él era muy tóxico, no la dejaba vivir”, aseguró Mónica, abuela de la víctima. La mujer sostuvo que Barrionuevo era muy celoso y que las discusiones se habían vuelto habituales. Camila había retomado la escuela, quería trabajar como modelo y contaba con el acompañamiento de su padrastro para asistir a los castings.

Camila Ruth Castro junto a Elías Barrionuevo, detenido y acusado de asesinarla en Ituzaingó. (Foto: redes sociales/C5N)

El operativo concluyó el miércoles por la tarde, cuando la Policía encontró al acusado en la esquina de Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez. “Estaba caminando sin rumbo fijo”, señalaron fuentes vinculadas con la investigación.

La Fiscalía lo investiga por el homicidio de Camila y por las lesiones sufridas por González. La calificación legal podría agravarse por el vínculo de pareja y por tratarse de un crimen cometido en un contexto de violencia de género.