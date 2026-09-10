Terror por un tiroteo frente a un colegio: seis delincuentes balearon a un hombre mientras dejaba a su hija

El hombre es un expolicía y se encuentra internado tras el brutal ataque este jueves por la mañana. Las impactantes imágenes.

El policía retirado fue baleado por seis delincuentes mientras dejaba a su hija en la puerta de un colegio.

Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves por la mañana frente a un colegio , donde un expolicía retirado fue baleado mientras dejaba a su hija. El hombre fue interceptado por seis delincuentes armados que intentaron asaltarlo, allí se produjo un tiroteo que terminó con varios heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana en la zona de Santiago Brian al 900, entre Dinamarca y El Rodeo. Según las primeras informaciones, el hombre fue identificado como Hernán Mariano Catarraso, un excomisario mayor inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Durante el intercambio de tiros entre los delincuentes y la víctima, los asaltantes le dispararon tres veces y uno de los proyectiles impactó en el abdomen del hombre.

Tras el violento episodio que tuvo lugar en El Palomar, partido bonaerense de Morón, los agresores escaparon y dejaron un arma de fuego en el lugar. Minutos después llegó una ambulancia del SAME y trasladó al herido de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internado para recibir asistencia médica.

El dramático relato de los vecinos

Una de las primeras personas que asistió a Catarraso fue una enfermera que vive frente al lugar. La mujer contó que encontró al expolicía tirado en la calle, consciente, y que junto a otro vecino comenzó a presionarle la herida con una toalla para evitar que sufriera una hemorragia.

Según relató la enfermera a TN, el hombre permaneció lúcido y consciente en todo momento. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, incluso le dio indicaciones sobre cómo asistirlo. “Lo único que quería era que él esté bien”, contó la enfermera, quien además señaló que el policía retirado estaba preocupado por su hija y le pidió que se ocuparan de ella.

La mujer también contó que el hombre le explicó que habitualmente no salía con su arma, pero que ese día debía realizar un retiro y por eso la llevaba. Según su relato, su intención no era disparar, pero la situación cambió cuando los delincuentes los acorralaron y comenzaron a disparar contra él y una maestra del colegio.

Ante esa situación, el hombre efectuó dos disparos y, según le contó a la enfermera, alcanzó a dos de los delincuentes: a uno le dio de lleno y al otro lo rozó.

La enfermera también relató que, cuando llegó la Policía, los efectivos revisaron la billetera del hombre y comprobaron que tenía vigente el carnet de portación de armas. “Después me pidió que agarrara el arma. Él la había tocado nada más, así que la envolví en un guante de látex”, explicó.

Qué pasó con la nena

Según testomonio de testigos de la violenta situación, la nena, que cursaría quinto grado, permanecía dentro del auto cuando ocurrió el ataque. Después fue retirada del vehículo y quedó al cuidado de una maestra del colegio Emaús. El expolicía, según el testimonio de la mujer, incluso le pidió a la docente que llevaran a su hija hacia el interior de la escuela.

Otros vecinos aseguraron que los robos en los alrededores del colegio son frecuentes, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los alumnos. “Es habitual”, contó una vecina y señaló que ya hubo otros episodios de inseguridad en la zona.