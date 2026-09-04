Susto en la escuela: el motivo por el que ocho estudiantes saltaron desde un primer piso

Los adolescentes fueron trasladados al hospital de inmediato. Qué provocó el temor en los alumnos.

Estudiantes saltaron por la ventana en una escuela de Santa Fe.

Un preocupante episodio volvió a generar temor en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal . Se trata del colegio donde cinco meses atrás, u n alumno murió durante un ataque a tiros por parte de otro estudiante.

El nuevo hecho dejó ocho estudiantes heridos . Siete de ellos recibieron el alta, mientras que una adolescente de 17 años permanecía bajo atención médica.

Todo ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana del jueves, cuando los estudiantes ingresaban a la Escuela N° 40 Mariano Moreno. Allí, en medio de una temerosa situación, algunos alumnos de quinto año saltaron desde el primer piso hacia un parasol. Todos fueron trasladados para recibir asistencia médica.

El motivo por el que ocho estudiantes saltaron desde un primer piso

Medios locales confirmaron que el preocupante hecho se produjo por el ruido de una explosión de un neumático de un camión, que circulaba por la cercana Ruta Provincial N°2.

El neumático de un camión explotó en las inmediaciones del establecimiento y algunos alumnos, asustados por el ruido, saltaron desde un primer piso.

Qué lesiones sufrieron los estudiantes

Entre los alumnos atendidos en el hospital de San Cristóbal se registraron distintas lesiones, entre ellas una herida en la cabeza y en la boca que requirió suturas, una fractura de muñeca y tabique y traumatismos en un tobillo, una pierna y la pelvis.

Una adolescente de 17 años debió ser derivada en ambulancia al Hospital Regional Jaime Ferré, de Rafaela. Allí fue atendida por un traumatismo en el pecho y fracturas en cuatro costillas.

Los siete estudiantes asistidos en San Cristóbal recibieron posteriormente el alta. La adolescente trasladada a Rafaela continuaba bajo atención médica, según la última información disponible.

El antecedente que explica el temor de los alumnos

La reacción de los estudiantes ocurrió en una institución atravesada meses atrás por un grave episodio.

Cinco meses atrás, un alumno murió durante un ataque a tiros ocurrido dentro de la misma escuela. Las autoridades educativas vincularon la reacción de este jueves con las consecuencias que ese hecho todavía genera entre los estudiantes.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, explicó que las secuelas de aquel episodio influyeron en la reacción de algunos jóvenes ante el fuerte ruido.

El tiroteo en la escuela de San Cristóbal ocurrió antes del inicio de clases y dejó una víctima fatal y varios heridos.

Según señaló el funcionario, algunos alumnos de quinto año se arrojaron sobre un parasol después de escuchar el estruendo.

No era la primera vez que un ruido provocaba temor dentro del establecimiento. Tras el ataque ocurrido meses atrás, incluso la explosión del neumático de una bicicleta había generado una reacción similar.

Después del episodio de este jueves, las autoridades permitieron que las familias que quisieran retiraran a sus hijos de la escuela. Desde el Gobierno de Santa Fe informaron, además, que la actividad escolar continuaría con normalidad durante los turnos tarde y noche.

Goity sostuvo que las consecuencias del ataque ocurrido meses atrás todavía permanecen entre los estudiantes y señaló que se realiza un seguimiento de la situación.