Santiago Bausili: "los bancos van a competir por dar crédito y van a bajar las tasas"

El funcionario del Banco Central consideró que cuando los bancos ponen tasas de interés muy altas es porque en realidad no quieren prestar dinero.

El presidente del Banco Central , Santiago Bausili, sostuvo que cuando los bancos colocan tasas de interés muy altas para dar préstamos es porque no tienen intenciones de dar crédito.

"Es muy raro que un banco diga que no quiere dar crédito, porque es su esencia de negocios . Entonces cómo te manifiesta que no te quiere prestar. Pone una tasa a la que no podes tomar", dijo Bausili en una charla con periodistas.

El funcionario estuvo en la sede de l a Universidad Torcuato Di Tella , en el barrio porteño de Núñez, donde participó de una charla sobre independencia del Banco Central. A su término, formuló declaraciones a periodistas que estaban en el lugar, entre ellos el representante de LM Neuquén .

Al ser consultado sobre la situación de los morosos en Argentina, y las declaraciones del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en Misiones, donde señaló que los bancos deben pasar a pérdida la cartera incobrable, indicó que se espera que para fin de año las entidades hayan normalizado la situación.

Bausili: "por ahora" los créditos en dólares solo para empresas.

"Algo que se observa es que las tasas de interés de los préstamos personales están estancadas en el tiempo. Cuando cambia la tasa de interés de la economía, y esas no cambian tanto", explicó. Bausili dijo que las tasas altas pueden ser "un reflejo del apetito que puede tener o no un banco por dar créditos".

"Es muy raro que un banco diga que no quiere dar crédito, pero cuando no quiere cómo lo manifiesta: pone una tasas a la cual no podes tomar", explicó.

También dijo que en el caso del crédito a las empresas, como la mora es más baja, "no se nota tanto" ese reflejo por subir las tasas. De hecho, indicó que suelen acompañar el movimiento de tasas de la economía en general.

En ese sentido, Bausili agregó que "ya el ciclo de crédito está cambiando y, hasta que eso se vaya manifestando, van a empezar a prestar más, van a competir por esos préstamos y ahí van a bajar las tasas".

Banco Central de la República Argentina.

El titular del BCRA agregó que los bancos "ya están arreglando las carteras" y consideró que "ya se quebró el punto de inflexión donde los bancos estan prestando mas y la mora está decayendo".

Werning: el incumplimiento de créditos llegó a su pico

Por su lado, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, analizó la evolución de la morosidad y afirmó que durante los últimos tres meses se registró una "estabilidad" cercana al 7,7%.

Werning disertó en el marco del encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolla en Misiones. El funcionario consideró que los bancos deberían pasar a pérdida los créditos irrecuperables.

El funcionario sostuvo que el incumplimiento de pagos de las familias argentinas "está llegando o ya ha llegado a su pico". También destacó que los préstamos bancarios al sector privado crecen desde mayo y aceleraron su ritmo, principalmente en los segmentos de dólares y empresas.

Por otro lado, el vicepresidente del BCRA reconoció que las familias continúan siendo el sector donde se registra mayor morosidad, aunque remarcó que el crédito "dejó de contraerse". Frente a las alternativas para abordar el problema, rechazó las "propuestas populistas" y afirmó que este tipo de medidas "atentan contra el acceso al crédito". Además, sostuvo que los bancos cuentan con capital suficiente para absorber pérdidas y que no necesitan asistencia externa.