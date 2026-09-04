El Gobierno británico advierte a Milei sobre Malvinas: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas"

Así lo expresó un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham. El desafío de las petroleras.

Un funcionario del gobierno británico le advirtió a Milei por sus declaraciones.

Un vocero del primer ministro británico , Andy Burnham, dejó oír este viernes tambores de guerra por las Islas Malvinas cuando advirtió que las fuerzas armadas del Reino Unido “están en alerta las 24 horas del día los siete días de la semana”, según un informe de la cadena BBC que captó la Agencia Noticias Argentinas.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, es la expresión textual de un portavoz del primer ministro británico Andy Burnham, que así se hizo eco de la cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei.

Luego, intentó suavizar la cuestión cuando expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

“Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, había señalado antes una funcionaria del primer ministro Burnham, según citan otros informes.

Las petroleras desafían al presidente Milei: la respuesta a sus anuncios por Malvinas

Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.

Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anunciara sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto y remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes.

En ese sentido, afirmaron que operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido.

Los anuncios de Milei por Malvinas: qué es el juicio en ausencia para petroleras.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.

"La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", indicaron las empresas en su comunicado.

La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei, en la que el presidente anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.

El mandatario argentino anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas.

Además, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo y, en caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rockhopper y Navitas, en cambio, ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.

Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición respecto del marco jurídico y las perspectivas del proyecto.