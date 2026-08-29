Morosos: los bancos privados ya tratan de resolver su cartera irregular

Las entidades financieras estiman que para fin de año tendrían regularizada su cartera. El lunes arranca un nuevo sistema de cobros.

Los bancos dicen que para fin de año habrán normalizado su cartera de morosos.

Los bancos privados creen que para fin de año la mora de créditos descenderá a niveles normales. Eso se debe a que las propias entidades han ido encarando el problema, tratando de solucionar con sus clientes caso por caso.

En montos de plata, en Argentina la mora de las familias está en 15,5% sobre el total adeudado si se cuentas todos los rubros. En Brasil es de 5.2% y en Chile de 3%. Si se mide en volumen de dinero el 65% de la mora es con los bancos . Es decir que el 35% es con las fintech y billeteras. Pero si se mide en cantidad de personas afectadas, el 65% de los bancos representa solo el 14% de los tomadores.

La mayor parte de la deuda con las fintech es por montos bajos que no superan los $300.000.

Por caso, este lunes el Banco Central pondrá en marcha un nuevo sistema para el cobro de cuotas de préstamos que puede ofrecer un marco de mayor seguridad a los prestadores. Se denomina Cobro con Transferencia (CCT) que no afectará a los créditos en curso.

Con ese nuevo mecanismo, la persona que toma un préstamo autorizará al prestador a debitarle las cuotas de la cuenta en la que le indique que haga el desembolso del mismo.

El punto a favor es que el proveedor de crédito no tiene que esperar a que la persona le deposite el dinero en una cuenta particular. Podrá debitar automáticamente.

El punto en contra: es que los bancos no están dispuestos a usarlo. El caso sería el de una persona que le pide al banco A un crédito y le pide que se lo deposite en su cuenta de la billetera virtual B para que le descuente de ahí.

Los bancos dicen que en general las cuentas de las fintech están vacías porque la gente las pone en cuentas de fondos comunes de retiro inmediato para que pierdan menos frente a la inflación. La norma que entra en vigencia el lunes solo permite debitar una única cuenta, en la que se hizo el desembolso.

Es por ello que las entidades financieras van a seguir sus propio camino para solucionar el problema de su cartera irregular. Un caso es el del Banco de la Provincia de Neuquén, que se adhirió al programa del gobierno de Rolando Figueroa para que las personas puedan refinanciar al 35% anual fijo o al 15% mas UVA variable.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, los bancos privados hoy tienen 1,59 millones de personas en mora. Tienen al 27% de los morosos del sistema, una mediana en mora de $1.458.000 . Esto es familias de clase media que probablemente están endeudadas con las tarjetas o con algún préstamo personal.

Banco Central de la República Argentina.

Actualmente, un 25% de los créditos de los bancos que figuran como recuperados para el BCRA, son en realidad refinanciaciones. El caso mas importante de ellos es el Banco Galicia, que muestra un 50% de sus créditos morosos refinanciados.

De allí que fuentes del sector bancario consideren que para fin de año todo el escenario de morosos propios quedaría resuelto. Habría un problema entonces con los no bancarios que actualmente son 4,5 millones.

Para ese segmento, bancos públicos como el Ciudad de Buenos Aires y el Banco Nación diseñaron programas que contempla darle un préstamo a las personas para que salden su deuda, pero con la obligación de abrir una cuenta en la entidad, donde le debitarán las cuotas.