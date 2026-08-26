Morosos: hay fallecidos que todavía figuran en las bases de datos del Banco Central

De cada $10 pesos en mora en el sistema, 13 centavos corresponden a personas que murieron mientras tenían vigente el préstamo y por eso figuran como con retrasos.

Hay mas morosos en Argentina aunque también hay mas créditos a familias que se pagan de manera regular.

Aunque parezca extraño , los datos del Banco Central revelan que hay personas fallecidas que siguen figurando como morosos de créditos, según indica un trabajo realizado por el consultor Matías Fernández al analizar las bases de datos de la entidad financiera sobre clientes de los bancos.

"Un dato interesante que surgió mientras miraba las bases es que el 3,22% de los morosos del país están fallecidos . Es el 1.34% de la mora nacional en monto de dinero y está incluida en cada una de las entidades bancarias o en la categoría de recupero", señala Fernández en su reporte. El consultor es director de Publica.Lab una empresa que asesora en posicionamiento estratégico en redes a empresas.

El consultor sostiene que "la mayoría aparece como morosa porque al morir la persona dejó de pagar esa deuda y a los 90 días entra en la categoría de morosos, no necesariamente porque hayan sido deudores en vida".

El trabajo publicado en redes plantea que existen dos variables al momento de analizar la morosidad del sistema. Por un lado, la cantidad de dinero, y por otro, la cantidad de créditos. La cantidad de personas es de 5.859.104 y la cantidad de dinero en mora es de $17,7 billones.

El mismo indica que de cada 10 créditos en vigencia, ahora hay unos 3 que tienen retrasos, pero eso equivale a 13 centavos de cada $10.

El reporte reconoce que la mora en Argentina "es alta en términos históricos recientes y comparada con la región".

"Pero también los últimos dos años son el momento con más familias y empresas con créditos sin mora de las últimas décadas: En montos de plata, en Argentina la mora de las familias está en 15,5% sobre el total adeudado si contamos todos los rubros. En Brasil es de 5.2% y en Chile de 3% (en ambos casos sin contar fintechs)", dice el reporte.

Pico de créditos para empresas y familias

"Sin embargo, hoy hay 15 millones de personas que tienen créditos de algún tipo que lo pagan mes a mes", añade el reporte. El trabajo indica que "en los últimos dos años estamos en un pico de crédito a empresas y familias y eso es bueno y no malo".

De manera que, si se quisiera resolver el problema de los que no pueden pagar, señala que hay que "tener en cuenta a los que sí pagan".

"Y el problema de las moras tiene más que ver con la inflación, la educación financiera, el salario, el riesgo político electoral del 2025, con el movimiento del gobierno con las LELIQs y las tasas, que con el diseño del sistema financiero", advirtió.

Banco Central de la República Argentina.

Al hacer un desagregado de la deuda, Fernández sostiene que "el 17% de los morosos debe menos de $100.000". "Si subís a $150.000 ya llegás a casi el 25% de la base entera. Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $376.600", indicó.

El analista señala que "en la otra punta, el 14,5% de los morosos que más adeuda concentra el 73% de la plata en mora".

El reporte indica que la mora en volumen de plata está en los bancos tradicionales, públicos y privados —el 65% del monto total— pero la mora en cantidad de gente está en las fintechs como Mercado Pago, Naranja X, Ualá y en montos bajos.

Como ejemplo, Mercado Libre concentra el 19% de los morosos y solo el 2,9% del monto en mora del sistema. Hay empresas menores que se consideran fintechs que en realidad son una reproducción digital de financieras dedicadas exclusivamente a prestar dinero a personas no bancarizadas.