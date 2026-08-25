Caso Loan: sobreseyeron a los imputados de la causa de trata de personas

La magistrada Pozzer Penzo los sobreseyó por ese delito. Sin embargo, continúa el de sustracción y ocultamiento del menor desaparecido en Corrientes.

La jueza Pozzer Penzo , titular del Juzgado Federal de la ciudad correntina de Goya, sobreseyó a los acusados del caso por d elito de trata de personas. Los alcanzados por este fallo son: Bernardino Antonio Benítez , Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez , Victoria Caillava , Daniel Ramírez , Mónica Millapi y el comisario Walter Maciel .

Todos fueron este martes, en horas de la tarde, sobreseídos, de acuerdo al fallo de la jueza federal.

Sin embargo, continuará el juicio por sustracción y ocultamiento del niño Loan Danilo Peña, desaparecido en la localidad 9 de Julio de Corrientes, el 13 de junio del 2024.

Se mantienen las alertas internacionales para dar con el paradero del menor

La magistrada aclaró que este sobreseimiento, que alcanzó a los siete acusados, "no altera ni modifica la vigencia de las tareas tendientes a avanzar con la investigaciónde los hechos que llevaran hasta la fecha a desconocer el paradero del menor Loan Danilo Peña".

Pozzer Penzo señaló que se mantienen "las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones y búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones, denuncias que son recepcionadas por diferentes vías tal como se dispusiera por decreto".

La jueza ratificó la orden de insistir en la publicación de la foto del pequeño Loan y recordó que existe una recompensa vigente dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Recordó que se encuentran en todas las plataformas disponibles y se indicó pedir colaboración a los organismos para mantener la información accesible. También que se acompañe esa disposición con una foto elaborada por la Policía Federal que tenga en cuenta el crecimiento del pequeño.

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