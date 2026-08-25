El Gobierno aclaró que no apoyará los proyectos para asistir a las familias endeudadas: la explicación

Este martes por la mañana, el vocero presidencial, Adrián Ravier , brindó una conferencia de prensa donde marcó la posición del Gobierno Nacional respecto de los proyectos que buscan aliviar la situación de las personas endeudadas en Argentina.

" Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos. Nos sorprende que desde la Izquierda quieran ayudar a las entidades financieras", remarcó.

De esta manera, el Gobierno anticipó que no apoyará los proyectos de la oposición que buscan aliviar la situación de los endeudados. "Milei fue enfático en que esto se trata de acuerdos entre privados", destacó.

“Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron. Pero el problema en gran parte es de las entidades financieras, y las entidades financieras no bancarias y de los bancos que otorgaron créditos, en algunos casos con tasas de interés elevadas. Quizás, para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto dejo comprometidas a estas entidades financieras”, reconoció el funcionario.

Según indicó Ravier, cree que en el bloque de La Libertad Avanza "no habría una posición de acompañar este proyecto", que considera que "va a contramano de las palabras de Milei".

Según destacó, la "ayuda que da el gobierno" es que que los privados pueden negociar con un plan de estabilización como marco que permite que baje tasa de inflación, de interés.

Ravier destacó que tanto los deudores como los bancos o las fintech podrán utilizar como contexto las variables del programa macroeconómico de la administración libertaria, entre las que se incluyen, enumeró, el orden monetario, la desregulación económica y el equilibrio fiscal.

"Mucho mejor si negociaran con este plan de estabilización, que permite que bajen las tasas de inflación, de interés. Las que a principio de año estaban en 50%, hoy están en el 25%. En este contexto el plazo de refinanciación es más sencillo, a plazos más largos, y tasas de interés más bajas. Esa es la ayuda que da el Gobierno, dejando relacionarse a los privados", detalló.

El vocero responsabilizó a parte de la oposición por la suba de las tasas de interés: "Las líneas de crédito aumentan en 2024, las moras aparecen en el 2025, con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre demanda de dinero, tipo de cambio. Las tasas, que se elevaron, situación que llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos".

"Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no"

El viernes durante su discurso en la Bolsa de Comercio en Rosario, el mandatario dijo que parte del endeudamiento de las familias argentinas es por la compra de televisores durante el Mundial.

"El efecto mundial. Si ustedes se fijan, una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿Qué pasa? Vino el mundial, ¿Saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial", expresó durante su discurso en el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Haciendo referencia a estos dichos, el vocero dijo que "lo de los televisores fue un ejemplo que usó el Presidente... Hay otros factores que explican la mora, no sólo la posible compra de televisores", justificó por su parte Ravier este martes y añadió: "El Presidente fue enfático en que es un acuerdo entre privados".

La mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. En su última aparición pública, Milei advirtió que "no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando con la morosidad". "Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno", aseguró.