Auxilio a familias endeudadas de Neuquén: los requisitos, bancos y tasas para salir del "rojo"

El ministro Guillermo Koenig dio detalles de cómo trabajarán con los bancos para que las familias puedan salir de sus deudas. Pesan los pasivos con billeteras virtuales.

El gobierno de Neuquén oficializó un programa de créditos para que las familias endeudadas puedan refinanciar sus compromisos con bancos y billeteras virtuales, en un contexto de morosidad creciente que golpea especialmente a los créditos personales, las tarjetas y el financiamiento digital.

El anuncio lo había hecho el gobernador Rolando Figueroa , y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , amplió los detalles del esquema en una entrevista con Línea Abierta de LU5.

"Esto es una decisión del gobierno de la provincia ante la situación de sobreendeudamiento de las familias neuquinas, aumento de la morosidad, uso creciente del crédito en condiciones con tasas elevadas", explicó Koenig.

La justicia rechazó el argumento de una joven tras un embargo a sus billeteras virtuales.

Agregó que la medida busca complementar el ordenamiento de las cuentas del Estado provincial con "una redistribución" hacia las familias afectadas.

Créditos para salir del endeudamiento: como se trabajará con bancos y entidades

El régimen invita a entidades bancarias y billeteras virtuales a adherirse de forma voluntaria para refinanciar deudas de personas humanas (no alcanza a las sociedades) bajo dos opciones de tasa.

"El cliente tiene dos opciones: una tasa fija del treinta y cinco por ciento o una tasa variable de UVA más un cinco por ciento", detalló el ministro.

El funcionario provincial explicó por qué se hizo la elección de ese sistema crediticio, en el contexto de país. "Si se piensa que la inflación va a ser más alta, bueno, a quedarse con una tasa fija, o al revés".

Sobre los montos y plazos, el gobierno decidió no fijar topes por decreto. "No nos metimos en el tema de montos, porque le quisimos dar libertad a los bancos, tanto en plazos como en montos", señaló Koenig, aunque aclaró que el mínimo exigido es de 24 meses.

El programa fue anunciado por el gobernador Rolando Figueroa.

En ese sentido, dijo que más allá de eso, "se tiene que sentar el cliente con el banco y, de acuerdo a su deuda, establecer el plazo".

Como referencia, mencionó el esquema que ya aplica el Banco Provincia del Neuquén (BPN), primera entidad adherida, con montos de hasta $50 millones y plazos de hasta 36 meses.

Desendeudamiento con créditos: ¿Quiénes pueden acceder?

Pueden acceder los que tienen domicilio real en Neuquén desde hace al menos seis meses y los que tienen registrada al 30 de junio de 2026, una calificación crediticia del Banco Central distinta de "1" (entre 2 y 5). Además, quedan excluidos los créditos hipotecarios y prendarios.

El Banco de Provincia del Neuquén dispuso créditos para pymes en apuros.

Koenig fue específico sobre el universo al que apunta el programa. "Está dado para clientes que tienen una situación especial, el que está en una situación distinta puede acceder a ese régimen de refinanciación".

Y adelantó un beneficio adicional para quienes regularicen su deuda, y dijo que "seguramente con el tiempo se le va a modificar su calificación crediticia. Va a salir de los números donde los bancos no le prestan".

Los incentivos para que se sumen más entidades

Para las entidades financieras que se adhieran, la provincia ofrece una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de esas operaciones y la exención total del impuesto de sellos.

"Le vamos a hacer una reducción del impuesto a los ingresos brutos del cincuenta por ciento en lo que está referido a estas operaciones. También van a estar exentas de sellos", precisó el ministro.

Estimó que el BPN podría tener el sistema operativo hacia fines de la semana próxima, mientras que el resto de los bancos (incluidos los nacionales, como Nación e Hipotecario, a los que la provincia invitó a sumarse) demandará más tiempo de implementación.

"Primero vamos a buscar que todas las entidades se adhieran, creo que eso le va a llevar unos días para que lo puedan llegar a implementar", sostuvo Koenig.

"El gobierno provincial ha tomado nota de la situación que tienen las familias neuquinas que están endeudadas, y estamos tratando de buscarle una solución. Ya dimos el primer paso con la firma del decreto que establece las condiciones para poder negociar esas deudas".

El contexto: la mora en fintech, en su peor nivel histórico

La medida llega en un momento en que la morosidad de los hogares argentinos alcanza registros que superan a los de la pandemia.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en el sector privado llegó a un pico del 7,6% en mayo de 2026, tras 19 meses consecutivos de aumentos, sobre un total de 20,9 millones de deudores registrados en la Central de Deudores del Banco Central, de los cuales 5,8 millones ya están en situación irregular.

"El gobierno provincial ha tomado nota de la situación que tienen las familias neuquinas que están endeudadas, y estamos tratando de buscarle una solución" - Guillermo Koenig, ministro de Economía de la Provincia de Neuquén. "El gobierno provincial ha tomado nota de la situación que tienen las familias neuquinas que están endeudadas, y estamos tratando de buscarle una solución" - Guillermo Koenig, ministro de Economía de la Provincia de Neuquén.

El fenómeno golpea con más fuerza a las billeteras virtuales y las fintech: el índice de morosidad en los bancos trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026, mientras que en las billeteras virtuales la mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período, superando el récord de mayo de 2020, cuando en plena pandemia había llegado al 27,1%.

En términos absolutos, esa mora en billeteras virtuales ya afecta a unos 4,5 millones de personas, cifra que trepa a 5,8 millones si se suman los préstamos bancarios.

El perfil del deudor tiene sesgo generacional porque casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años están en mora, y en la franja de hasta 24 años esa tasa llega al 40,9%. Por género, los varones tienden a endeudarse más con bancos, y las mujeres con billeteras virtuales.

En el mapa provincial, Neuquén aparece relativamente mejor posicionada que el resto del país. Junto a CABA y Santa Fe, es una de las tres únicas jurisdicciones con menos del 25% de sus deudores en situación irregular, según un informe del Centro de Economía y Política de Argentina (CEPA).

Sin embargo, el dato no es uniforme puertas adentro de la provincia de Neuquén. De acuerdo al Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con datos a junio de 2026, Añelo —epicentro de Vaca Muerta— es el único departamento neuquino que supera el promedio nacional de mora (17,4%), con un 25,33%, mientras que Picún Leufú registra el piso provincial, con 9,3%.

Entre los jóvenes endeudados de la provincia, el 36% concentra sus compromisos en billeteras virtuales y neobancos.

Desde el propio gobierno provincial ya habían advertido sobre la tendencia. El director de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, había señalado que el fenómeno se replica tanto en el sistema bancario tradicional como en las plataformas digitales, y que el organismo venía trabajando con bancos y fintech para abordarlo.