Avance de obra: Construyeron casi la mitad de la nueva pasarela sobre el río Cuyín Manzano

Actualmente, la gente debe atravesar el cauce a caballo o a pie. La obra en ejecución tendrá 105 metros de longitud.

Las tareas para la instalación de la nueva pasarela sobre el río Cuyín Manzano ya alcanzaron un 40 por ciento de ejecución. La obra prevé solucionar una dificultad que afecta a la comunidad desde 1992, cuando una crecida extraordinaria arrasó la infraestructura original y alteró la movilidad cotidiana en la zona.

Tras las gestiones realizadas por el gobernador Rolando Figueroa para destrabar las autorizaciones de Parques Nacionales a nivel federal, la provincia logró poner en marcha los trabajos que devolverán la vinculación ininterrumpida a los pobladores de la margen derecha del río. Hasta el momento, las familias deben atravesar el cauce a caballo o a pie, una situación que se vuelve crítica durante el deshielo, cuando el aumento del caudal impide el cruce durante varios días y dificulta el acceso a la salud, la educación y el abastecimiento.

El diseño del proyecto va más allá de una pasarela tradicional. La nueva obra tendrá 105 metros de longitud y estará conformada por una estructura metálica reticulada montada sobre fundaciones de hormigón armado. La calzada se ejecutará con losetas pretensadas y contará con barandas metálicas para reforzar la seguridad de los transeúntes.

El avance de los trabajos fue supervisado en el terreno por el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho. Las tareas de emplazamiento se realizan en un sector donde un afloramiento rocoso genera un estrechamiento natural del cauce, lo que presenta condiciones propicias para asentar la infraestructura.

Vinculación permanente

“La construcción del nuevo cruce permitirá recuperar una vinculación permanente y brindar mayor previsibilidad para quienes necesitan trasladarse por razones educativas, sanitarias o de abastecimiento”, destacaron sobre el impacto del proyecto.

La intervención mejorará sustancialmente las condiciones de conectividad de una comunidad rural cuya vida diaria está estrechamente ligada con el río y con las particularidades topográficas del ambiente cordillerano.

Así se verá la obra terminada.

Convenios

El primer convenio para la construcción de obra fue firmado por el gobernador, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales Hipólito Salvatori, la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Chavez y el representante de la empresa constructora Fines SRL, Joaquín Groppa.

En tanto que el segundo documento llevó la firma, además, de la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda y el referente de la firma constructora Servi Pet SA-Coarco SA, Andrés Oscar Furlotti Wagner.

Carvalho destacó que la pasarela de Cuyín Manzano “es muy esperada por las familias porque la que había se la llevó el río, ahora habrá una estructura metálica, que va a solucionar un problema de conectividad y que puedan trasladarse el día que llueve, el día que crece el río, el día que hace calor, poder salir y cruzar el río en forma tranquila”.

Sobre el puente Carranza, explicó que “es una obra muy importante y compleja en lo que hace a ingeniería” y afirmó: “Es una satisfacción enorme poder concretarla, ya firmamos contrato y vamos a poder arrancar rápidamente”, manifestó.