Alerta por lluvia, viento y nevadas en Neuquén: cómo estará el tiempo en la capital

Algunos sectores de la provincia estarán bajo alerta. Aunque cierta inestabilidad se extenderá a gran parte del territorio.

El tiempo inestable será el protagonista de este viernes tanto en la capital como en gran parte del resto de la provincia. Se emitió una alerta amarilla por lluvia, viento y nevadas para este viernes.

Los primeros días de octubre sorprenderá a los neuquinos con el ingreso de aire húmedo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este viernes regirá una alerta amarilla por varios fenómenos.

Se indicó que las zonas afectadas por la alerta por viento comprende: el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas.

Para la franja cordillerana que va del centro al sur se emitió una alerta por nevada y viento. Alcanzará las regiones de Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. Este sector del territorio también estará con alerta por nevadas para el sábado.

Muchos árboles caídos en Chos Malal por le temporal de viento. Foto: Gentileza.

Además de la alerta por lluvias, para la zona de Los Lagos también se anticipa también alerta por nevadas para el sábado.

El tiempo en Neuquén

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó para este viernes se prevé un ascenso térmico y un incremento de la inestabilidad. Anticipó que esta situación favorecerá la formación de tormentas aisladas con ráfagas de viento. Mientras que “hacia el fin de semana persistirá el viento moderado con ráfagas fuertes, generando un posterior descenso de la temperatura”.

El SMN anticipó que para este viernes en la ciudad de Neuquén estará muy inestable.

El pronóstico indica que habrá un leve ascenso de la temperatura en la región. Se espera una mínima de 9 grados en horas de la mañana y una máxima que alcanzará a los 20 grados por la tarde. El cielo estará mayormente nublado por la madrugada con viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Las lluvias asiladas llegarán por la mañana, pero hacia la tarde se esperan tormentas aisladas y chaparrones por la noche. En cuento al viento, soplará fuerte del sector Oeste con ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora.