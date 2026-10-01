Crítico desborde del Río Chimehuin: montan barricadas ante la crecida y el pronóstico de nuevas lluvias

La crecida del río Chimehuin encendió las alarmas en Junín de los Andes tras registrarse desbordes en diversos sectores del casco urbano y zonas recreativas. Si bien este mediodía las condiciones climáticas otorgaron una tregua temporal con un cielo despejado que frenó el avance inmediato de las aguas, el caudal se mantiene al límite de la calzada y los equipos municipales junto a organismos provinciales trabajan a contrarreloj para evitar que el agua ingrese a los barrios.

Frente a la contingencia, el Comité de Emergencia Municipal permanece reunido y activo. La Secretaría de Obras Públicas abocó la totalidad de su personal operativo y maquinaria pesada a la colocación de material de relleno y la construcción de barricadas a lo largo de la ribera.

Respecto a las tareas de contención en la zona urbana, el secretario de Obras Públicas de la localidad, Daniel Madueño , detalló las maniobras ejecutadas en los sectores más expuestos: "Hicimos un relevamiento temprano de toda la ribera hasta el final del barrio Jardines del Chimehuin. Sobre Costanera tuvimos que tapar uno de los desagotes que había sobre las acequias paralelas porque estaba ingresando agua en vez de desagotar y la estaba llevando dentro del barrio".

Madueño precisó a Canal 7 que el personal municipal trabaja con camiones y máquinas para "realizar la defensa completa hasta el final de la calle Don Bosco", depositando material para encauzar el río. "Tengo todo el recurso humano y operativo de la Secretaría abocado a esto hoy. Por las noches el río está creciendo cada vez más, nos encontramos con niveles más altos y tenemos que generar estas cuestiones de contención dentro de la ribera porque si no el río se nos mete para dentro del pueblo", advirtió el funcionario.

Daniel Madueño, secretario de Obras Públicas Junín de Los Andes.

Los puntos críticos del desborde y la situación en los campings

El monitoreo de la cuenca se realiza de forma coordinada entre el municipio y el Gobierno provincial. A través de la Secretaría de Emergencias que encabeza Luciana Ortiz Luna, se ejecutaron sobrevuelos con drones desde la naciente del río Chimehuin en la desembocadura del lago Huechulafquen hasta el ejido urbano, identificando los sectores de mayor riesgo.

En diálogo con Canal 7, el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, confirmó que se detectaron cinco puntos críticos en el área urbana: "En el ingreso de Junín de los Andes, en donde está el Centro Tradicionalista Huilliches; a 100 metros sobre la avenida Neuquén, donde el río se salió de su cauce e hicimos trabajo de máquinas y relleno; en la costanera en el sector del Puente Banana; y sobre la calle Salvador Asmar, que es un ingreso muy utilizado donde el río desbordó en tres sectores y fue donde más tuvimos que hacer trabajo".

Foto: captura Canal 7.

La crecida también afectó directamente a predios recreativos de la ribera. "El camping La Isla está cubierto por completo de agua y el camping Mallín Laura Vicuña tiene un 80% de agua en el lugar, por lo que hablamos con la gente del camping para que ya no ingrese más gente", confirmó el jefe comunal.

Madueño atribuyó el fenómeno al impacto del evento climático de El Niño sobre las temperaturas y precipitaciones en la cordillera: "En Junín de los Andes no estaba lloviendo, pero en la noche el río creció muchísimo y ahí fue donde se desbordó. Esto provoca el deshielo desde el lago Huechulafquen y hace que el río crezca y venga con una velocidad impresionante".

Perspectiva para los próximos días

Respecto al impacto social, desde el municipio indicaron que la Secretaría de Familia y la Subsecretaría de Protección Civil realizan relevamientos en sectores vulnerables y que, por el momento, no se registraron evacuados. No obstante, el intendente manifestó una fuerte preocupación por el sector denominado Cauquenes.

"Cauquenes es un lugar que es un humedal, donde no estaba previsto hacer viviendas y desde la gestión pasada irresponsablemente generaron un loteo en ese lugar que hoy lamentablemente tiene a esos vecinos con un gran inconveniente de agua. Es un sector muy riesgoso, pero independientemente de las irresponsabilidades de generar loteos en lugares que no están urbanizados, hoy es responsabilidad nuestra velar por la seguridad de todos esos vecinos", remarcó Luis Madueño.

En cuanto a la evolución de la contingencia, la preocupación de las autoridades se centra en los partes meteorológicos. "El pronóstico no es muy alentador. Hay anuncios de lluvias y nevadas en el sector de la cordillera. Está el agua al nivel de la calle; una lluvia más que caiga y seguramente desbordará nuevamente", anticipó el intendente.

El municipio mantiene articulación directa con el Gobierno provincial a través del secretario del Interior, Gustavo Coatz, y la Secretaría de Emergencias. De incrementarse el caudal por nuevas precipitaciones, las autoridades adelantaron que convocarán al Comité de Emergencia ampliado, con la participación de la Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.